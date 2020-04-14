 

В России в рамках нового этапа акции снизились цены на смартфоны Xiaomi и Redmi

14.04.2020, 9:30, Разное

Компания Xiaomi предложила российским пользователям приятный бонус в рамках Mi Fan Festival-2020. Почитатели брендов Redmi и Xiaomi до 23:59 19 апреля смогут купить на официальном портале смартфоны по сниженным ценам.
Производитель обещает скидки до 4,5 тысяч рублей с промокодом. Кроме того, покупателям предоставляется возможность воспользоваться программой лояльности «Mi баллы», в рамках которой можно обменять баллы на купоны. В качестве дополнительных подарков предлагается, например, за 1 рубль смарт-браслет Smart Band четвертого поколения.

В рамках акции пользователь может приобрести бюджетный Redmi 7A не за прежние 7,5 тысяч рублей, а всего за 5 тысяч. Redmi Note 8 Pro, оцененный в 20 и 18 тысяч рублей в зависимости от объема памяти, предлагается за 15 и 17 тысяч. Кроме того, скидки предусмотрены на другие продукты Xiaomi – приставки для телевизора, гаджеты для системы умного дома, наушники и т. д.



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