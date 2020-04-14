Лера Кудрявцева потеряла ребенка: “Не смогла выносить, не сложилось”

14.04.2020, 9:18, Разное

Телеведущая Лера Кудрявцева стала гостьей прямого эфира Тины Канделаки, где рассказала о многих ранее не известных подробностях своей жизни. В частности, о том, как проходила процедуру ЭКО, и также о неудавшейся попытке стать матерью в третий раз.

Лера Кудрявцева с мужем Игорем МакаровымЯ Машу вымолила. У меня такое ощущение, как будто Бог меня слышит. Если я очень сильно чего-то хочу, он мне дает. Нелегко, но дает. Думала еще насчет суррогатной матери, но сомневалась, это сложный вопрос. Когда делала ЭКО, прошла через такой ад… У меня был очень тяжелый путь: я и березкой стояла, и уколы в живот вкалывали. Очень сильно боялась. Хочу посоветовать девочкам, кто собирается беременеть с помощью ЭКО, очень аккуратно подходить к гормонам – последствия потом не очень хорошие, особенно после 40 лет. Если есть возможность, лучше делать процедуру в Израиле. Мои знакомые, которые делали ЭКО там, беременели с гораздо меньшими последствиями для организма. Но я решила делать в Москве,- рассказала Кудрявцева. Она также призналась, что новость о том, что она может подарить своему мужу Игорю Макарову второго ребенка, стала для нее шоком:

Я беременела много раз – и после Жана (Ред. – первый ребенок Кудрявцевой), и даже после Машки. Я не шучу. После рождения дочери через 4 месяца у меня была задержка, что-то тянуло в спине, и я пошла к гинекологу. Меня мой врач проверила и заявила: “Беременность, два месяца”. Мы пообщались с Игорем и решили – как получится. Но я не смогла выносить, не сложилось.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочерьюКликните на фото для просмотра галереи Маша МакароваНапомним, 48-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в августе прошлого года: о малышке от 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова она рассказала только спустя месяц на “Новой волне”:

Когда я впервые взяла ее на руки, я ощутила бабочки в животе. Всегда думала, что они бывают только от какой-то страсти, но, оказывается, нет. С первым ребенком так не было – все-таки когда ты рожаешь в 19 лет, это немного другая история.

По словам Леры, ее муж Игорь не испытывает традиционного отцовского страха перед малышкой и активно помогает в уходе за ней:

Лучшего папы для своей дочери я даже не могу представить. Он с первых дней помогает, все делает, и купает, и песенки поет, часто присылает мне в чат видео с ней.

У ведущей есть уже взрослый сын Жан и внук Лев, ровесник Маши. Об отношении к возрасту Кудрявцева рассказывала в интервью HELLO! три года назад в честь своего юбилея.

Сын Леры Кудрявцевой Жан Игорь Макаров с дочерью