Золото подорожало до максимума с 2012 года

14.04.2020, 9:16, Новости дня

Цены на золото в ходе торгов достигали максимальных отметок с 2012 года на фоне сохраняющихся опасений влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 (мск) июньские контракты на золото на Comex подорожали на 0,86% – до 1776,6 доллара за унцию. В ходе торгов цена достигала максимума с ноября 2012 года в 1784,85 доллара, передает РИА «Новости».

Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,15%, до 16,02 доллара за унцию.

Трейдеры оценивают ситуацию с распространением коронавируса по всему миру, в результате чего золото получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива.

«Золото как более надежный актив растет в цене, поскольку валюты обесцениваются в результате масштабных мер стимулирования экономики», – сказал агентству Reuters представитель Phillip Futures Автар Санду.

Другой, неназванный эксперт считает, что «опасения по поводу перспектив экономики положительно влияют на стоимость золота. Ликвидность в сочетании с низкими процентными ставками делает золото гораздо более привлекательным активом».

Напомним, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.