ВОЗ сравнила коронавирус и свиной грипп

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14.04.2020, 9:16, Новости дня

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил опасность COVID-19 и свиного гриппа, сообщили СМИ.

По его словам, в период пандемии свиного гриппа, продолжавшейся с января 2009 года по август 2010-го, заразились около 1,6 млн человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными. Гебрейесус подчеркнул, что число жертв коронавируса уже превысило эту цифру в десять раз.

«Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что он смертелен – в десять раз смертельно опаснее пандемии гриппа 2009 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent слова Гебрейесуса.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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