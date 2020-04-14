Эксперты назвали 10 привычек, от которых портятся зубы

14.04.2020, 9:09, Разное

Не всегда белые зубы являются показателем здоровья. Однако существует ряд привычек, которые сильно портят эти органы.

По словам экспертов, постоянное прикусывание карандашей или дужки очков вызывает микротрещины и опасно тем, что в полость рта попадают бактерии. Грызть семечки – не менее вредная привычка, которая стачивает зубы, травмирует десна и может послужить причиной инфекции ротовой полости. Использование зубочисток также не считается эффективным средством очищения зубов, поскольку приспособление часто травмирует десна. Открывать пакеты и пробки зубами, а также перегрызать нитки – привычка, от которой стирается зубная эмаль, и повышаются риски сломать зуб. Распространенное явление бруксизма является поводом посетить стоматолога, поскольку скрежет зубов стирает эмаль и разрушает поверхность органа из-за микротрещин.

Модная привычка прокалывать язык или губы чревата проблемой сколов на зубах, увеличением зубных промежутков и развитием инфекционных осложнений. Слишком активная чистка зубов нарушает целостность эмали, поэтому стоит выбирать мягкую или средней жесткости щетку и чистить зубы спокойно, без резких движений.

Также портит зубы привычка грызть ногти: во-первых, под ногтями скапливается много бактерий; во-вторых, на зубах образуются микротрещины, что может привести к разрушению органа; в-третьих, челюсть человека, который постоянно грызет ногти, выдвигается вперед, что нарушает прикус. Существенно вредит зубам сон с открытым ртом, в полости которого снижаются предохранительные свойства слюны, повышается уровень кислотности, появляется кариес и постепенно разрушается зубная эмаль.