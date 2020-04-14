 

В Москве временно закроют некоторые вестибюли 20 станций метро

14.04.2020, 9:09, Разное

Пресс-служба столичного метрополитена пояснила о временном закрытии в Москве некоторых вестибюлей 20 станций метро. Причиной такого решения называют снижение пассажиропотока из-за соблюдения населением рекомендованного режима самоизоляции.
В сообщении говорится, что станции московского метро будут работать по ранее утверждённому графику. Однако часть вестибюлей на 20 станциях с 14 апреля решено закрыть вследствие снижения нагрузки почти на 80%. Это касается наименее загруженных станций Москвы, рядом с которыми не располагаются значимые социальные объекты, и они имеют несколько вестибюлей. Отмечается, что решение о закрытии носит временный характер и при изменении ситуации, которая постоянно мониторится специалистами, его отменят.

В числе станций с закрывающимися вестибюлями есть входящие в разные линии столичного метрополитена. Так, на Некрасовской линии – это станция «Косино», на Сокольнической – «Румянцево» и «Черкизовская», на Филёвской – «Пионерская», «Выставочная», «Кунцевская», «Международная», «Багратионовская» и другие.



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