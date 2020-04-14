В Тверской области произошло ЧП на территории химического цеха Редкинского опытного завода

14.04.2020, 9:09, Разное

Сотрудники, представляющие региональный главк МЧС Тверской области, информировали, что на территории Редкинского испытательного завода, расположенного в Конаковском районе, произошел хлопок, ставший результатом неисправного состояния одного из резервуаров. Последствием стал выброс в атмосферу облака желтого дыма.

К месту события прибыла спасательная бригада, установившая факт инцидента в помещении отдельно стоящего здания, содержащего резервуар, наполненный соляной кислотой. Именно проявление химической реакции соединения спровоцировало выброс облака желтого цвета.

Представители пресс-службы РУ МЧС РФ по Тверской области предоставили информацию, что ликвидацию произвели 27 человек с использованием 8 единиц спецтехники, из них МЧС РФ представляло 17 человек и 5 единиц техники соответственно. “При замере ПДК превышения показателей нормы не зафиксировано. Пострадавших нет”, – резюмировали в пресс-службе ведомства.