Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

14.04.2020, 9:08, Новости дня

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Белоруссией и Евросоюзом.

Соответствующие документы опубликованы на национальном правовом интернет-портале республики.

Соглашение об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Минск и Брюссель подписали в январе. Депутаты белорусского парламента ратифицировали эти документы на открытии весенней сессии Палаты представителей в начале апреля.

Эти документы теперь должны утвердить в Европарламенте, затем Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию. Лишь после этого шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро вместо 60, их получение упростится. При этом срок пребывания вырастет в два раза – до 180 дней в году.

Также ожидается, что после вступления документа в силу страны Евросоюза будут выдавать белорусам больше долгосрочных виз.

Со вступлением в силу соглашения о реадмиссии стороны должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В ноябре Совет ЕС заявил о готовности подписать соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией и реадмиссии.