Генконсульство РФ объяснило решение КНР платить за сведения о нарушении границы

14.04.2020, 9:08, Новости дня

Власти приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян решили привлечь местное население к борьбе с нарушителями границы в рамках проводимой в Китае кампании, это не связано с конкретными фактами незаконной деятельности, заявили в генконсульстве РФ в Харбине.

В дипмиссии обратили внимание на сообщение местных СМИ «о телефонах горячей линии и денежном вознаграждении гражданам, сообщающим о незаконном пересечении сухопутной и водной границ», передает РИА «Новости».

«Насколько нам известно, привлечение местного населения к борьбе с нарушителями не связано с фактами незаконного пересечения российско-китайской границы в провинции Хэйлунцзян, а происходит в рамках общекитайской кампании по ужесточению режима на государственной границе», – заявили в генконсульстве.

Отмечается, что накануне государственное миграционное управление КНР озвучило ряд мер по укреплению и контролю на границе в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в соседних с Китаем странах. Одной из них было развертывание пропагандистской работы с местным населением и поощрение его за сообщение о незаконном пересечении границы.

При этом на данный момент все наземные погранпереходы на российско-китайской границе остаются закрытыми для пассажирского сообщения.

В последние недели после прекращения авиасообщения между КНР и Россией многие граждане Китая стремятся вернуться на родину через пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке. В итоге власти Китая решили с 7 апреля временно закрыть пассажирский коридор в пункте пропуска «Пограничный – Суйфэньхэ», а с 9 апреля пассажирское сообщение было временно приостановлено через пункт пропуска на российско-китайской границе «Маньчжурия – Забайкальск».

Напомним, Китай выявил 40 случаев ввоза коронавируса из России.

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