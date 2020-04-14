После Пасхальных праздников у нас может быть пик заболевания COVID-19 – главврач Александровской больницы Киева

14.04.2020, 9:06, Новости дня

В инфекционных отделениях Александровской больницы в Киеве, где проходят лечение заболевшие COVID-19, по состоянию на 13 апреля находится 74 пациента. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач учреждения Людмила Антоненко.

Из них 49 человек с подтвержденным коронавируса, 19 – с подозрением, 61 – с пневмонией, трое в реанимации, один человек подключен к аппарату искусственного дыхания.

“Мы потеряли двух пациентов – это мужчины в возрасте 48 и 74 года. Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы”, – рассказала Антоненко.

Главврач отметила, что в течение последней недели наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения – от 10 до 17 в сутки. Все они поступают в состоянии средней и тяжелой степени.

“Не исключаем, что в ближайшее время у нас может быть пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан”, – добавила Антоненко.

Она призвала украинцев сидеть дома.

Загроза зростає…Станом на 13 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м.Києва в інфекційних відділеннях перебуває… Posted by Lyudmila Antonenko on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 13 апреля коронавирус подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, зарегистрировано 495 случаев заболевания COVID-19, скончалось девять человек.