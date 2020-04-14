Посещение украинцами церквей на Пасху может привести к всплеску COVID-19 – Ляшко

14.04.2020, 9:06, Новости дня

Массовое посещение украинцами церквей на Пасху может привести к всплеску заражения коронавирусной инфекцией и нивелировать успехи властей по сдерживанию эпидемии. Об этом вечером 13 апреля в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы общались с Советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях [на Вербное восвресенье]. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19”, – отметил Ляшко.

Он призвал украинцев отпраздновать Пасху дома.

“Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего”, – подчеркнул главный санитарный врач.

Он добавил, что 24 апреля станет понятно, был ли всплеск эпидемии после Пасхальных праздников.

В Вербное воскресенье по всей Украине украинцы приходили в церкви и святили вербу, несмотря на призыв властей придерживаться карантина, введенного из-за коронавируса.

Накануне предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отметил, что из-за карантина в связи с COVID-19 не сможет быть с верующими и призвал молиться дома.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук сообщил, что на время карантина церковь освобождает верующих от участия в воскресных и праздничных богослужениях, обязанности исповеди и причастия, а также призвал не приносить в этом году в церкви пасхальные корзинки.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители составили административные протоколы на трех священников, допустивших нарушение карантинных мер в Вербное воскресенье.