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14.04.2020, 9:05, Новости дня

Работа частных клиник края приостановлена до конца апреля. Об этом сообщил алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он провел онлайн пресс-конференцию, посвященную проблеме распространения коронавирусной инфекции в регине, передает ГТРК "Алтай".

По словам министра, в условиях распространения инфекции, когда все граждане страны обязаны соблюдать режим изоляции, необходимо свести к минимуму общение пациентов с медицинским персоналом. Это чревато высоким риском заражения или переноса вируса. Свои слова чиновник подкрепил документацией федерального уровня. Все плановые приемы в частных медучреждениях нужно отменить, чтобы приостановить развитие инфекции в крае, подчеркнул он.

Как рассказал Дмитрий Попов, в Барнауле уже есть один случай, когда коронавирусная инфекция распространилась в частной медицинской организации. Причем среди заразившихся были и врачи, и пациенты.

По мнению специалистов, рост числа заболевших может наблюдаться до конца апреля, так что ограничения на обслуживание плановых пациентов будут распространяться на все медицинские учреждения, как частные, так и государственные, бюджетные.

По последним данным, в Алтайском крае зарегистрировано 37 заболевших коронавирусом. Шесть случаев привезенных, 24 — контактировали за заболевшими, остальные были выявлены при обнаружении клинических симптомов. 29 человек япроживают в Барнауле, остальные инфицированные — в Павловском, Крутихинском и Первомайском районах, городах Заринске, Рубцовске, Бийске. Трое пациентов уже выписаны из стационара.

Текст:

ГТРК "Алтай"



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