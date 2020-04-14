 

Курбан Бердыев может вернуться в тренерскую профессию

14.04.2020, 9:05, Новости дня

Известный футбольный специалист Курбан Бердыев, который в конце 2000-х годов дважды привел казанский "Рубин" к званию чемпиона РФ по футболу, готов вернуться к тренерской работе. При этом пока он самостоятельно ищет новое место трудоустройства и готов взять в команду молодых тренеров.

По информации инсайдеров, Бердыев некоторое время назад хотел возглавить академию "Рубина", создание которой произошло во многом благодаря и его инициативам, сообщает издание "Бизнес Онлайн". Однако 67-летний бывший тренер казанского клуба не получил эту должность.

В последние полгода специалист проводил встречи в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае по поводу возможных назначений, в частности, ходили разговоры, что Бердыев может возглавить ФК "Сочи", но ему предпочли Владимира Федотова.

"Рубином" известный наставник руководил почти 15 лет – с 2001 по 2013 год, а также с 2017-го по 2019-й. В 2014-2017 годах Бердыев работал в "Ростове" и в сезоне-2015-2016 привел его к серебряным медалям чемпионата России.



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