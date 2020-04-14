Лера Кудрявцева потеряла третьего ребенка

14.04.2020, 8:53, Разное

Известная телеведущая Лера Кудрявцева пояснила о рождении долгожданной дочери Маши в прямом эфире с Тиной Канделаки. Последствия процедуры ЭКО нарушили здоровье, и следующего ребенка она не выносила.

После трех попыток экстракорпорального оплодотворения ей удалось осуществить свою давнюю мечту и подарить молодому мужу дочку. Старший сын Жан Ленюк, рожденный в первом браке с музыкантом группы «Ласковый май», давно уже вырос. Испытать второй раз радость материнства ведущей удалось через пять лет после свадьбы с хоккеистом Игорем Макаровым. Всю беременность и роды Кудрявцева пыталась оградить себя и дочь от назойливого любопытства посторонних — слишком дорогой ценой досталась ей Маша. Однако через несколько месяцев она узнала, что вынашивает еще одного ребенка. Супруги приняли решение оставить малыша, однако сохранить беременность не удалось. Телеведущая считает, что виной всему те испытания, через которые она прошла прежде. Процедуры ЭКО неблагоприятно отразились на её здоровье, нарушив гормональный фон.

Через несколько недель звезда готовится встретить свой 49 день рождения. Супружеская жизнь пары, несмотря на разницу в возрасте, протекает без особых потрясений. В любом случае Лера Кудрявцева благодарна мужу, ведь в этом союзе у неё родилась долгожданная дочь.