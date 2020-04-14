 

Роскачество назвало лучшую консервированную кукурузу

14.04.2020, 8:53, Новости дня

Специалисты Роскачества провели исследование консервированной кукурузы и выявили недостатки в продукции ряда торговых марок.

Всего эксперты проверили 33 торговых марки, исследование проводилось по 47 показателям качества и безопасности, сообщается на сайте Роскачества.

Стоимость консервированной кукурузы на момент закупки составила от 8,79 до 24,67 рублей за 100 граммов. Большая часть консервов изготовлена в России, также в исследовании приняла участие продукция из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.

«В соответствии с ГОСТ, внешне качественный продукт должен представлять правильно срезанные цельные зерна, без рваных зерен и зерен с тканью початка. Каких-либо «дополнений» к этому в виде кусочков стрежней и початков, частиц лиственного покрова и шелковистых нитей быть не должно», – говорится в сообщении.

Таким образом, стандарту Российской системы качества соответствует продукция шести торговых марок: «Едим дома»,«Кормилица», «Скатерть-самобранка», Globus, Lutik, Solvita.

Роскачество отмечает, что фактическая масса зерен у 17 брендов отличалась от требований ГОСТа, а несоответствие по цвету зерен было выявлено у семи образцов.

В консервах еще пяти торговых марок эксперты обнаружили неоднородность зерен, в товарах двух производителей – мутную заливочную жидкость, у четырех брендов соли оказалось меньше, чем требуется по ГОСТу.

При этом эксперты отмечают, что вся продукция смогла пройти проверку на безопасность и правильность маркировки.

Ранее Роскачество проверило 13 торговых марок блинной муки, выявив следы пестицидов в пяти образцах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Путин заявил о соответствии Собчака «духу эпохи»

18.03 / “Евровидение 2020” отменили из-за пандемии коронавируса

02.04 / Итальянский комик обвинил немцев в том, что они до сих пор считают себя высшей расой

07.02 / “Спартак” с помощью ФИФА хочет взыскать деньги с “Крузейро” за аренду Роши

23.02 / Саакашвили решил защитить сына от проникновения коронавируса из Ирана

06.03 / Гайана выслала троих россиян за «вмешательство» в выборы

17.03 / Владимир Путин назвал приоритет работы органов прокуратуры

03.02 / Чемпион Паралимпиад назвал «игрой на публику» работу безногого паралимпийца курьером

24.03 / Ученые нашли край Млечного Пути

05.04 / Fitbit представила новое поколение фитнес-трекеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска