Доктор Мясников объяснил разницу между введением карантина и режимом самоизоляции

14.04.2020, 8:53, Разное

На фоне продолжающей распространение в мире пандемии коронавируса COVID-19 власти большинства стран принимают меры, помогающие снижать число заражённых. Отечественный телеведущий, доктор Александр Мясников объяснил, чем отличается режим самоизоляции от введения карантина.

В РФ весь апрель объявлен нерабочим месяцем, и в этот период гражданам рекомендовано соблюдать самоизоляцию, что должно помочь предотвратить распространение коронавируса. Доктор Мясников говорит, что в условиях введения карантина контакты между людьми сведены к минимуму, поэтому такая мера снижает вероятность передачи вируса и, соответственно, способствует прекращению эпидемии. В РФ на данное время действует режим социального дистанцирования, и многие люди продолжают, к примеру, ездить на работу. Мясников считает, что данная мера также достаточна эффективна, однако во избежание в дальнейшем в стране вспышки коронавируса он не против продления самоизоляции ещё на некоторое время.

Впервые случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в китайском городе Ухань в конце минувшего года, после чего инфекция распространилась не только в другие страны, но и практически на все континенты. На текущий момент количество заражённых в мире превышает 1,8 млн человек, в РФ подтверждено более 18,2 тыс. случаев, пишет интернет-портал iReactor