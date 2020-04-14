США решили расследовать причины возникновения вспышки коронавируса

14.04.2020, 8:48, Новости дня

Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам приступит к расследованию причин появления и распространения коронавируса, а также роли Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с вирусом, сообщил председатель комитета Рон Джонсон.

По словам сенатора, комитет хочет выяснить обстоятельства появления и распространения вируса, и по какой причине Соединенные Штаты не были должным образом подготовлены к эпидемии, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Кроме того, расследование сосредоточится на том, были ли достаточны усилия Пекина и ВОЗ, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса.

«Где все это началось? Имела ли место передача [инфекции] от животного человеку? Или случилась утечка из лаборатории в Китае, где, например, с самыми благими целями могла идти разработка лекарств от других [типов] коронавирусов? Мы также должны изучить, какую роль сыграла ВОЗ в сокрытии информации о появлении вируса», – отметил председатель комитета.

Также Джонсон подчеркнул, что планируется изучить причины нехватки запасов средств индивидуальной защиты и медикаментов в США, отсутствие производства ряда необходимых для борьбы с инфекцией лекарств на территории страны.

По словам одного из участников расследования сенатора Рика Скотта, «мы не можем доверять коммунистическому Китаю, мы также узнали, что не можем доверять ВОЗ, потому что они лгали нам».

Напомним, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв.

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