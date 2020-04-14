Как проявляется коронавирус: напоминаем о симптомах

14.04.2020, 8:36, Разное

Прежде всего надо помнить о том, что начальные симптомы заражения COVID-2019 в целом полностью совпадают с симптомами любой другой острой респираторно-вирусной инфекции. Среди главных признаков фигурируют:

1. Высокая температура;

2. Кашель;

3. Слабость;

4. Одышка

Роспотребнадзор даёт сводную таблицу, в которой сравниваются основные различия между симптомами коронавируса COVID-19, простудных заболеваний и гриппа. В ней, помимо перечисленного выше фигурируют ещё боль в суставах, насморк, головная боль и диарея. Заявлены они как признаки, встречающиеся «иногда» и «редко» и, в целом, вписываются в картину ОРВИ.

Зарубежные СМИ сосредотачивают внимание на трёх основных: температура, кашель, проблемы с дыханием. Центр по контролю и профилактике заболеваний США перечисляет те же три основных симптома коронавируса как первостепенные, но информирует также об экстренных признаках осложнений, при возникновении которых необходимо сразу вызывать врачей:

1. Затрудненное дыхание;

2. Постоянная боль или ощущение сдавленности в грудной клетке;

3. Внезапная потеря ориентации в пространстве или проблемы с пробуждением;

4. Синюшность губ или лица

Важно понимать, что осложнения начинаются не сразу. Им предшествует определённое время, в течение которого болезнь прогрессирует. Первичные же признаки коронавируса проявляются в течение 2 недель день с момента заражения (отсюда и 14-дневный срок самоизоляции для прибывших из-за рубежа). При этом в группе риска инфицированных COVID-19 по-прежнему остаются люди, вернувшиеся из Европы, Китая, Южной Кореи, Ирана, США, Великобритании, Украины и Белоруссии. И, – соответственно, люди, контактировавшие с приехавшими из вышеназванных государств.

А вот в группе риска тех, по кому коронавирусная инфекция может нанести самый тяжёлый удар, лидирует старшее поколение. Во многом благодаря букету сопутствующих заболеваний. Диабет, астма, почечная или лёгочная недостаточность, ослабленный иммунитет – всё это вкупе с коронавирусом часто приводит к тяжёлому течению болезни, пневмонии и неблагоприятному прогнозу. Вот почему старших родственников так важно максимально изолировать.

Что касается младшего поколения, то, например, kidshealth.org говорит, что информации о том, как коронавирус протекает у детей пока немного, но, опираясь на зафиксированные случаи можно утверждать, что дети переносят вирус легче, чем взрослые. При этом детям настоятельно рекомендуют сделать все полагающиеся прививки, особенно от кори и гриппа. Любопытно, что ВОЗ, по данным агентства РИА на 22 марта, не подтверждает информацию о том, что прививка от сезонного гриппа защищает от коронавируса или обеспечивает более лёгкое течение болезни. «Не существует научных свидетельств о достоверности этого факта», – сказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Основной путь распространения COVID – воздушно-капельный, через взвеси, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Также возможно заразиться через загрязнённые поверхности – дверные ручки, например. Или касаясь немытыми руками глаз, носа или рта. Поэтому мыть и дезинфицировать руки требуется как можно чаще. А также не забывать про наиболее контактируемые поверхности – дверные ручки, столы, выключатели, телефоны. Помимо этого необходимо соблюдение дистанции между людьми не менее полутора метров..

По поводу масок Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует носить маски больным, а не здоровым, ссылаясь, в том числе, и на то, что масок может не хватить именно больным. Здоровому человеку маска не нужна потому, что предназначение медицинской одноразовой маски – минимизировать распространение инфекции, а не защищать от попадания заражённого воздуха. Степень прохождения воздуха в маске – примерно 50%. Происходит это из-за недостаточно плотного прилегания к коже. Вот почему в помещении с заражённым воздухом маска для предупреждения инфицирования малоэффективна. Более того, она может даже увеличить риск заражения, поскольку создаёт благоприятную среду для размножения микробов: тёплый влажный воздух.

А вот для инфицированного человека ношение маски эффективно и весьма: она способна сильно снизить распространение болезнетворных бактерий, выделяемых при дыхании, чихании и кашле больного человека.

По мере того как обновляется информация о коронавирусе, эксперты уже высказывают вслух предположения об окончании пандемии. По мнению главврача 40-й больницы Дениса Проценко пандемия может быть купирована в мае-июне, если всё пойдёт по т.н. китайскому сценарию. Если сдержать ситуацию не удастся и будет развиваться, так называемая, «итальянская модель» – борьба затянется до сентября. Также высказываются предположения, что коронавирус пришёл к нам навсегда. Постепенно человечество к нему привыкнет и будет встречаться с ним в определённые сезоны, как с другими ОРВИ и гриппом.

ВАЖНО:

Симптомы коронавируса и других респираторно-вирусных заболеваний практически идентичны, но это не повод для паники. На сегодняшний день в абсолютно подавляющем большинстве случаев люди заболевают всё-таки разными другими ОРВИ, а не коронавирусом. Обычная ОРВИ тоже может вызвать пневмонию. Дёргать врачей по несерьезным поводам в условиях их крайне высокой востребованности на “передовой” действительно не лучшая идея. Но если вы чувствуете, что у вас или ваших близких появился один или несколько симптомов, описанных выше (в особенности у вернувшихся из-за границы или контактировавших с такими людьми!) – медлить с вызовом скорой нельзя.

Карантин же остаётся самой эффективной мерой борьбы с любыми пандемиями. Лучше пока не придумали.

Всем здоровья.

Екатерина Юдина.