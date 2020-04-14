В Архангельске синагогу “Звезда Севера” подожгли с помощью автомобильных покрышек

14.04.2020, 8:35, Новости дня

Накануне ночью в Архангельске неизвестный с помощью автомобильных покрышек совершил поджог еврейского культурного центра и синагоги “Звезда Севера”. По предварительной оценке, сумма на восстановление здания составит несколько миллионов рублей. Об этом сообщил глава местного отделения Российского еврейского конгресса, председатель еврейской общины Архангельска Анатолий Обермейстер.

“Это третье нападение на нашу синагогу с 2015 года, но если от предыдущих ущерб не превышал 60 тысяч рублей, то здесь счет пойдет на миллионы, – отметил Обермейстер. – Полностью уничтожена группа главного входа со стороны фасада, по предварительной оценке, восстановление обойдется не в один миллион”.

Председатель еврейской общины Архангельска считает, что преступление было спланировано заранее. На записях камер видеонаблюдения видно, как примерно в 3:40 утра злоумышленник перебросил через забор попарно связанные покрышки, перелез сам, быстро перенес покрышки поближе к зданию, облил их горючей смесью и поднес факел. Пожарные приехали через 15 минут, когда фасад уже полыхал. Полиция переписала видео с камер наблюдения.

В Российском еврейском конгрессе считают, что нападение на самую северную синагогу страны имеет антисемитскую подоплеку, и призывают правоохранительные органы провести тщательное расследование и найти поджигателя.

Синагога “Звезда Севера” в Архангельске – самая северная в России – была открыта в 2018 году. Это трехэтажное здание с концертным залом на более чем 500 мест, здесь есть лифт, помещение для кафе и помещение с кухней для пребывания раввина. По словам Анатолия Обермейстера, строительство велось исключительно на пожертвования, за четыре года было потрачено примерно 180 млн рублей.

Отмечается, что ранее на “Звезду Севера” покушались дважды, в обоих случаях полиции не удавалось найти преступников. В апреле 2015 года, во время строительства здания, неизвестные обстреляли синагогу из пневматического оружия и оставили на ней антисемитские надписи. В 2016 году в строящийся центр бросили бутылку с “коктейлем Молотова”.