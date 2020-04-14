Тайна австралийской долины, где без вести исчезают туристы

14.04.2020, 8:34, Разное

В марте 2020 года в долине Воннангатта, штат Виктория, Австралия, пропали без вести пожилые люди, мужчина и женщина. Их поиски не дали ни малейшей зацепки и их тела до сих по не найдены.

В октябре прошлого года также бесследно в долине Воннангатта пропал 39-летний опытный путешественник Нильс Беккер.

На протяжении истории в этой живописной долине, куда часто приезжают для отдыха туристы, эти самые туристы время от времени исчезают непонятно куда и их тела так и не находят. Но первая известная загадка этой долины произошла более 100 лет назад, когда тут случилось очень странное двойное убийство.

В 1918 году кто-то застрелил насмерть местного управляющего Джима Барклая и его помощника Джона Бэмфорда, которые жили на станции для перегонщиков скота. Убийцу так и не нашли, да и сама причина убийства осталась неизвестной (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Так как оба работали на отдаленном от поселений пункте, их смерть нашли лишь тогда, когда тела обоих успели сильно разложиться. Сначала нашли лишь тело Барклая, оно лежало неподалеку от дома в кустах и его сильно успели подпортить лисы. Барклая убили выстрелом в спину.

Джим Барклай (справа) и Артур Филлипс – совладелец станции в Воннангатте

Было предположено, что Барклай и Бэмфорд поругались из-за рабочих вопросов и это стало причиной стрельбы. А когда Барклай умер, Бэмфорд сел на лошадь и ускакал прочь. Однако чуть позже нашли бродившую по пустошам лошадь Бэмфорда, а потом и тело самого Бэмфорда, которое было свалено в кучу бревен. Его застрелили выстрелом в голову.

Все это дело оказалось слишком сложным для детективов штата, они не нашли никаких улик, указывающих на загадочного убийцу, никаких мотивов для убийства, кроме того, несмотря на то, что комнаты на станции были перерыты, словно там что-то искали, ничего важного оттуда не пропало.

Станция (база отдыха) для перегонщиков скота в долине Воннангатта

А теперь вернемся к упомянутым в начале статьи пропавшим путешественникам. 74-летний Расселл Хилл и его знакомая 73-летняя Кэрол Клей отправились в долину Воннангатта 19 марта. После того, как Хилл перестал выходить на связь, жена Хилла пришла в полицию с заявлением о пропаже мужа.

27 марта полиция обнаружила в глубинке долины место, где стояла машина Хилла и их палатки, но часть вещей лагеря была уничтожена огнем, который выглядел намеренным поджогом. При этом тщательный поиск тел Хилла и Клей в округе ничего не дал. Также следователи почему-то не смогли определить, каким образом был совершен поджог.

Все вещи пожилых людей были на своем месте, в машине торчал ключ зажигания. Что с ними случилось, до сих пор остается загадкой, их тела так и не нашли.

39-летний Нильс Беккер из Мельбурна, в отличии от Хилла и Клей был опытным путешественником, который немало проходил по местам, похожих на пустоши долины Вонненгатта. В конце октября 2019 года он отправился в долину в 5-дневный поход и выходил на связь 24 и 29 октября. Его последним сообщением было, что он собирается возвращаться домой.

Когда он не объявился в указанный срок, его начали искать и в поисках были задействованы около 70 человек полицейских и добровольцев. Они обыскали территорию в районе, где Беккер в последний раз был на связи, но на 2 тысячах квадратных километрах ничего не нашли.

Беккер был тренирован и очень хорошо подготовлен, у него с собой был запас продуктов, GPS-локатор и теплая одежда. Считалось, что он без труда смог бы выжить в долине как минимум неделю, даже если потерялся, несмотря на дождь и снег. К 12 ноября и по сей день Беккера так и не нашли и его признали погибшим.

Есть неподтвержденные сведения, что и в прошлые десятилетия в долине Воннангатта пропадали туристы. Что-то странное происходит в этой долине, где нет никаких поселений и где среди деревьев можно найти лишь парочку заброшенных домиков для перегонщиков крупного рогатого скота и несколько крошечных укрытий из листового железа для туристов.

В наши дни сюда приезжают лишь любители простого отдыха на лоне природы. Тут нет никаких опасных хищников, нет крутых скал, известных трещин, в которые можно провалиться или глубоководных водоемов, в которых можно утонуть. Куда же пропадают люди?