Эзотерика: 10 вещей, которые нельзя делать возле зеркал

14.04.2020, 8:34, Разное

На протяжении сотен лет и даже тысячелетий зеркалам приписывались необычные свойства: мистические и нередко негативные. Считалось, что при неправильном обращении зеркала могут нанести серьезный вред человеку.

Самые примитивные племена и в наши дни очень боятся зеркал (а также фотографий). По их мнению отражение человека настолько же реально как сам человек, что зеркало "раздваивает" человека и создает его искаженную копию (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Верите вы в подобные вещи или нет, однако есть несколько настолько устойчивых суеверий, связанных с зеркалами, которые встречаются у многих народов и передаются от поколения к поколению.

Многие эзотерики (приверженцы мистических учений и духовных практик) считают, что зеркала открывают дверь в иной мир, а еще они поглощают в себе энергетику человека, если он смотрится в свое отражение слишком долго. Далее 10 основных вещей, которые нельзя делать рядом с зеркалами по мнению эзотериков и суеверных людей, если вы дорожите своим душевным и физическим здоровьем.

1. Смотреть в зеркало ночью

Согласно старым обычаям, ни в коем случае нельзя смотреться в зеркала в темное время суток, начиная с сумерек, но особенно ночью. Объясняется это тем. что якобы именно по ночам в сочетании с темнотой, лунным светом и особой тишиной, в зеркальном отражении открывается некий коридор, ведущий в иной мир.

А через этот коридор, используя энергию смотрящегося в зеркало человека, в наш мир может проникнуть иная сущность. Сущность эта, естественно, недобрая и может вселится в человека и после продолжать питаться его энергией.

2. Спать напротив зеркала

Зеркала в современном доме являются неизменной частью обстановки, а в спальнях женщин часто можно увидеть большие зеркала в рост человека. Женщины любят наряжаться и смотреться в зеркала, и в этом в целом нет ничего плохого.

Однако ни в коем случае нельзя, чтобы зеркало висело рядом с кровать и свое отражение в нем можно было увидеть, лежа на кровати. Постоянное, из ночи в ночь, отражение в зеркале рядом с кроватью может влиять на здоровье человека, вызывать беспокойные сны, кошмары, тревожность.

3. Плакать перед зеркалом

Чувствительные девушки и женщины могут после негативного опыта с мужчиной проводить немало времени перед зеркалом, рассматривая свое лицо и выискивая в нем недостатки, которые могли не понравиться партнеру. При этом часто еще и плакать.

Эзотерики же говорят, что когда человек плачет, он высвобождает поток негативной энергии (поэтому после плача людям всегда становится легче на душе), но энергия это не уходит в никуда, если рядом с плачущим находится зеркало. Зеркало поглощает энергию, в том числе негативную, а когда потом эта же женщина будет снова смотреться в него, оно может вернуть ей эту негативную энергию.

4. Есть перед зеркалом

Есть поверье, что нельзя ставить даже небольшое зеркальце на тот же стол, за которым вы принимаете пищу. И тем более нельзя есть возле большого зеркала, где видно ваше отражение. Говорят, что тогда ты "съешь" свою красоту, память или здоровье. Есть и более простое объяснение этого запрета, тут якобы работает тоже самое, что при еде перед телевизором, человек часто отвлекается.

5. Смотреть в треснутое или разбитое зеркало

С этим суеверием вероятнее всего сталкивался почти каждый человек. Говорят, что даже маленькое карманное зеркальце надо тут же выбрасывать, если оно треснуло. Потому что в треснутом отражении лицо человека тоже искажается и это будто бы может навлечь на него серьезную болезнь.

6. Ругаться перед зеркалом

Бранные слова, особенно сказанные в запале ярости, всегда несут с собой разрушающую негативную энергию и могут быть опасными в том числе и для того кто их произносит. А бранные слова выкрикнутые когда человек смотрится в зеркало и вовсе работают с отражающим эффектом, то есть весь негатив быстро возвращается к этому же человеку.

Также считается, что когда ты смотришься в зеркало, нельзя даже думать о чем-то негативном. Это тоже может уйти в отражение, а потом вернуться к вам обратно.

7. Фотографироваться в зеркале

Фото в зеркале один из самых быстрых и лучших способов заснять самого себя, если вы один и рядом нет человека, который может заснять вас. Однако эзотерики предупреждают, что зеркальная поверхность и линзы фотоаппарата производят двойной эффект "зеркального туннеля" и вы рискуете еще быстрее открыть портал в иной мир.

8. Вешать зеркало напротив входной двери

Дверь в доме считается местом постоянного потока энергии, как положительной, так и отрицательной. А зеркало с его накапливающим эффектом, если повесить его напротив входной двери, будет эту энергию собирать в себе. При этом, если от энергии хороший людей вам будет лишь хорошо, энергетика людей с плохими мыслями, может нанести серьезный вред всем вашим домочадцам.

9. Смотреть в зеркало вдвоем

Старое суеверие стойко предупреждает, что нельзя смотреться в зеркало двум или больше людям одновременно. Якобы отражение показывает истинную суть того или иного человека, а еще может отображать его мысли. То есть когда вы смотрите в зеркало вместе с завистливой подругой, вы сразу это поймете, а потом поругаетесь.

10. Вешать в доме старинные зеркала

Самыми опасными зеркалами считаются старинные зеркала, которые за многие годы накапливали в себе энергетику десятков и сотен людей. В том числе негативную. Антикварные зеркала могут быть очень красивыми, но лучше не вешать их у себя дома.