Опубликованна карта более чем 100 военных баз США в 41 штате со случаями коронавирусной инфекции
14.04.2020, 8:32, Разное
Карта обнародована в связи с тем, что секретность Пентагона вызывает негативную реакцию общественности
BY WILLIAM M. ARKIN ON 4/9/20
U.S. U.S. MILITARY PENTAGON CORONAVIRUS
Первая общедоступная карта более чем 100 военных баз США в 41 штате со случаями коронавирусной инфекции.
MAP BY BILL MORRIS; BASE DATA BY NATURAL EARTH
Согласно новой эксклюзивной информации полученной Newsweek, более 150 военных баз в 41 штате поражены коронавирусной инфекцией. Во вторник, Пентагон также заявил, что число заражений в вооруженных силах превысило 3000 случаев, что более чем вдвое увеличило количество людей, у которых был выявлен коронавирус менее чем за неделю. Картина территориального распространения коронавируса среди военных в Соединенных Штатах зеркально отражает распространение инфекции среди гражданского населения, и показывает мало признаков ослабления.
Продолжающееся распространение коронавируса среди военнослужащих, как в Соединенных Штатах, так и на зарубежных базах, остановило все несущественные перемещения, прервало набор и базовую подготовку и фактически привело к крупномасштабной остановке всей деятельности. Это также привело к применению драконовских мер по соблюдению секретности, оправдываемых необходимостью сохранения оперативной безопасности. Но эта политика секретности в настоящее время встречает сильную негативную реакцию, как со стороны общин вокруг военных баз, так и со стороны законодателей.
По последним данным Министерства обороны США, 2120 мужчин и женщин в военной форме имеют положительный результат теста на вирус COVID-19. Сильнее всего пострадали службы ВМС США, за которыми следуют армия, ВВС и, наконец, Корпус морской пехоты. Гражданские лица, работающие в департаменте, составляют вторую по численности группу, после военнослужащих, за ними следуют военные иждивенцы, а затем – частные подрядчики, работающие на военных объектах.
Из 41 штата, в которых, по сообщениям Министерство обороны есть коронавирус, в девяти штатах зарегистрировано более 100 случаев в крупных военных сообществах. Некоторые из наиболее пострадавших – военно-морские базы в Сан-Диего, Норфолке, Вирджинии; и Джексонвилл, Флорида; базы в Сан-Антонио, штат Техас; и военно-морские базы штата Вашингтон. Большое количество случаев также выявлено на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, что отражает медицинскую помощь военнослужащим, размещенным на всей территории Вашингтона, округ Колумбия.Другими горячими точками являются учебные центры, где новобранцы проходят базовую подготовку – в Сан-Антонио и Сан-Диего; армейский Форт Джексон, Южная Каролина и так далее.
Две недели назад министр обороны Марк Т. Эспер заявил агентству Рейтер, что военные прекратят предоставлять «точные данные» о распространении коронавирусной инфекции в своих рядах. «То, что мы хотим сделать, это дать вам обобщенные цифры. Но мы не собираемся их детализировать, потому что это может раскрыть информацию о том, где мы можем быть затронуты с большей скоростью, чем, возможно, в некоторых других местах», – сказал он.
За заявлением секретаря последовало официальное руководство по отчетности, выпущенное 31 марта, в котором Эспер пообещал, что военные сделают все возможное, чтобы “сбалансировать прозрачность в этом кризисе с оперативной безопасностью”.
По словам военных источников и наблюдателей, вместо балансировки произошло то, что поток информации предназначенной для общественности прекратился совсем. Никто не хотел публиковать какие-либо новые данные, рискуя столкнуться с Вашингтоном. И почти сразу же прекратились сообщения о новых случаях коронавируса на военных базах. Пентагон начал ежедневно публиковать итоговые цифры, но почти все остальные, кроме руководства Вашингтона, включая местных чиновников, оказались в неведении.
Поэтому, в тот момент, когда случай с авианосцем USS “Теодор Рузвельт” попал на первые полосы газет на этой неделе, большинство людей были застигнуты врасплох. Большую роль в этом сыграла секретность.
«Первоначально руководство ВМФ сделало трудный выбор в пользу готовности к выполнению миссии, а не безопасности моряков, – написал в электронном письме Newsweek адмирал ВМФ в отставке, – потому что мы все недооценили серьезность вируса и скорость его распространения. Оглядываясь назад, думаю что надо было довести до руководства то, насколько плоха была ситуация, и о необходимости принятия крайних мер”.
Адмирал просил об анонимности, потому что не хотел участвовать в том, что он назвал политизированными сражениями по поводу увольнения капитана Брайана Крозье, командира Рузвельта; или отставки министра флота Томаса Модли.
Но он сказал, что по-прежнему существует много нерешенных вопросов о Рузвельте и другом корабле, крейсере USS Bunker Hill, который был частью боевой группы Рузвельта и посетил Дананг, Вьетнам, вместе с авианосцем в начале марта, когда, как считается, моряки впервые принесли вирус на борт.
Адмирал говорит, что у него также есть вопросы о USS Boxer, десантном корабле, базирующемся в Сан-Диего, штат Калифорния. Boxer был одним из первых американских кораблей, сообщивших о случае коронавируса, это было 13 марта, второй случай произошел 17 марта; ВМФ заявил, что случаи не были связаны между собой, так как моряки работали в разных департаментах.
По словам адмирала, после того, как в средствах массовой информации всплыла история с Рузвельтом, он также через электронные письма и контакты в социальных сетях, начал получать вопросы касающиеся этих двух кораблей. Например, из соцсетей он узнал, что 6 марта, в Сан-Диего USS Boxer провел “Friends and Family Day” круиз, во время которого, очевидно, вирус и был доставлен на борт гражданским лицом.
“Могли ли мы предотвратить это?” спрашивает он. «Возможно, нет. Но я уверен, что и капитан и другие командиры были бы намного осторожнее, если бы имели больше и лучшей информацией, передаваемой вверх и вниз по цепочке».
«Теперь нам нужна максимальная прозрачность, – говорит адмирал, – чтобы разобраться с этими случаями, предпринять соответствующие действия и успокоить тем самым наших друзей и наши семьи».
«Это тонкая грань, – говорит конгрессмен Адам Кинзингер (R-IL), – с одной стороны, поддерживать нашу боеготовность, а с другой – признавая уникальные проблемы, которые возникают сейчас, мы также должны заботиться о наших военных».
Член палаты представителей Кинзингер находится в уникальном положении, чтобы оценить военный аспект обнародования дополнительной информации. Он является подполковником и пилотом Национальной гвардии Висконсина. В интервью Newsweek , член палаты представителей Кинзингер говорит, что Пентагон должен быть более открытым и прозрачным не только для того, чтобы законодатели и другие могли контролировать, принимают ли военные надлежащие меры предосторожности, но и потому, что, когда все в секрете, по его словам, «люди начинают сомневаться”
«Я думаю, что военные должны опубликовать цифры в разбивке по базам», – сказал Кинзингер Newsweek.
«Есть преимущество в том, чтобы быть открытым и прозрачным», – говорит он, тем более что это может указывать на хорошие новости. «Прямо сейчас все, что мы много слышим о Рузвельте, но если сообщить общее количество [случаев] это может успокоить людей». В Пентагоне сказали, что по состоянию на среду, среди 4800 человек экипажа авианосца было зарегистрировано 230 случаев положительных тестов на коронавирус.
«Я глубоко встревожен решением Министерства обороны, которое, по-видимому, оставит многих наших военнослужащих, членов их семей, общин и многих других людей без информации, необходимой им для защиты себя и других и сохранения здоровья», – сказал Kitsap Sun сенатор Парри Мюррей (D-WA ), ссылаясь на отсутствие информации по различным базам в штате Вашингтон, который представляет одну из горячих точек для военных.
«Мы считаем, что этот кризис является особенно важным моментом, чтобы убедиться, что рубеж обороны не отделяет военные объекты от сообщества», – написал Джо Дрискилл, президент Ассоциации оборонных сообществ в письме к Эсперу: призывая его к большей прозрачности.
«У меня есть чувство тревоги и обеспокоенности по поводу Пентагона», – говорит Кинзингер. «Некоторые не до конца понимают, что находятся под гражданским контролем. На самом деле мы являемся советом директоров вооруженных сил». Кинзингер говорит, что он понимает, что сейчас никто не хочет прямо подставлять свою шею, но он также говорит, как важно сделать это правильно, найти правильный баланс между оперативной безопасностью и общественным спокойствием.
Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил Newsweek, что военные стремятся к прозрачности. «Поскольку мы продолжаем бороться с новой природой COVID19, мы постоянно оцениваем и адаптируем не только то, как мы реагируем на борьбу с вирусом, но и то, как мы делимся важной информацией касающейся здравоохранения с нашими сообществами. Поэтому Министерство обороны выпустило специальное Руководство для обеспечения постоянного информирования общественности о случаях появления COVID19-инфицированных военнослужащих в каждом виде Вооруженных сил США. Каждый вид ВС будет информировать общественность ежедневно. Кроме того, министерство обороны будет по-прежнему предлагать публичное ежедневное обновление полного числа случаев во всех службах и среди гражданских лиц, подрядчиков и иждивенцев.
«В соответствии с нашей приверженностью прозрачности, мы будем и впредь подробно информировать общественность о наличии любых потенциальных новых вспышек COVID-19 на наших базах и в их сообществах. Командирам баз дано указание продолжать работать с местными должностными лицами ответственными за вопросы здравоохранения для обмена информацией о случаях на базах и в их сообществах. Поскольку мы противостоим этому нарастающему кризису и вследствие озабоченности по поводу оперативной безопасности в отношении боеготовности, мы не будем сообщать об общем количестве отдельных случаев в отдельных подразделениях, на базах или в оперативных Командованиях. Мы будем продолжать сделать все возможное, чтобы сбалансировать прозрачность в этом кризисе с оперативной безопасностью “.
Хоффман сказал, что вспышки коронавируса на базах или в Рузвельте «не помешали нашей оперативной готовности или способности выполнять наши миссии по обеспечению национальной безопасности».
Полный список пораженных коронавирусом военных баз США смотрите ниже.
Эксклюзив: Сводная карта военных баз США со случаями коронавируса
As of April 8, these are the military bases with cases of coronavirus.
(Correction 4/9; 3:50: The map labels for Ft. Bragg and Norfolk have been corrected.)
Alabama
-
Anniston Army Depot
-
Dannelly Field
-
Maxwell Air Force Base (AFB)
-
Redstone Arsenal
Alaska
-
Eielson AFB
-
Ft. Greely
-
Ft. Wainwright
-
Joint Base Elmendorf-Richardson (multiple bases)
Arizona
-
Davis-Monthan AFB
-
Ft. Huachuca
-
Luke AFB
-
Marine Corps Air Station (MCAS) Yuma
-
Yuma Proving Ground
Arkansas
-
Little Rock AFB
-
Pine Bluff Arsenal
California
-
Marine Corps Base (MCB) Camp Pendleton
-
Edwards AFB
-
Los Angeles AFB
-
March Air Reserve Base (ARB)
-
MCAS Miramar
-
Naval Base Coronado
-
Naval Air Station (NAS) Lemoore
-
Naval Base Ventura County Point Mugu
-
Naval Base Port Hueneme
-
Naval Base San Diego (multiple bases)
-
Travis AFB
-
Vandenberg AFB
Colorado
-
Buckley AFB
-
Ft. Carson
-
Peterson AFB
-
Schriever AFB
-
U.S. Air Force Academy
Delaware
-
Dover AFB
Florida
-
Eglin AFB
-
Homestead ARB
-
Hurlburt Field
-
MacDill AFB
-
NAS Jacksonville
-
NAS Key West
-
Naval Station Mayport
-
Patrick AFB
-
Tyndall AFB
Georgia
-
Naval Base Atlanta
-
Ft. Benning
-
Ft. Gordon
-
Ft. Stewart
-
Marine Corps Logistics Base Albany
-
Moody AFB
-
Naval Submarine Base Kings Bay
-
Robins AFB
Hawaii
-
Camp H.M. Smith
-
Ft. Shafter
-
Marine Corps Base Hawaii
-
Naval Base Pearl Harbor (multiple bases)
-
Schofield Barracks
Illinois
-
Naval Base Great Lakes
-
Rock Island Arsenal
-
Scott AFB
Kansas
-
Ft. Riley
-
Ft. Leavenworth
-
McConnell AFB
Kentucky
-
Ft. Campbell
-
Ft. Knox
Louisiana
-
Barksdale AFB
-
Ft. Polk
-
Naval Base New Orleans (multiple bases)
Maryland
-
Aberdeen Proving Ground
-
Andrews AFB (multiple bases)
-
Ft. Meade
-
NAS Patuxent River
-
Naval Support Activity Bethesda
-
U.S. Naval Academy
Massachusetts
-
Army Corps of Engineers Concord
Mississippi
-
Columbus AFB
-
Keesler AFB
-
Naval Construction Battalion Center Gulfport
-
NAS Meridian
-
Naval Base Pascagoula
Missouri
-
Ft. Leonard Wood
-
Whiteman AFB
Nebraska
-
Offutt AFB
Nevada
-
NAS Fallon
-
Nellis AFB
New Hampshire
-
Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory
New Jersey
-
Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst
-
Picatinny Arsenal
New Mexico
-
Cannon AFB
-
Holloman AFB
-
Kirtland AFB
New York
-
Ft. Drum
-
Naval Operational Support Center New York City
-
U.S. Military Academy
North Carolina
-
Ft. Bragg
-
MCB Camp Lejeune
-
Seymour Johnson AFB
North Dakota
-
Grand Forks AFB
-
Minot AFB
Ohio
-
Wright-Patterson AFB
Oklahoma
-
Altus AFB
-
Ft. Sill
-
Tinker AFB
-
Vance AFB
Oregon
-
Kingsley Field
Pennsylvania
-
Defense Distribution Center Susquehanna
-
New Cumberland Army Depot
-
Tobyhanna Army Depot
Rhode Island
-
Newport Naval Base
South Carolina
-
Fort Jackson
-
Joint Base Charleston (multiple bases)
-
MCAS Beaufort
-
MCAS Cherry Point
-
MCB Parris Island
-
Shaw AFB
South Dakota
-
Ellsworth AFB
Tennessee
-
Naval Base Memphis
-
Navy Personnel Command Millington
Texas
-
Dyess AFB
-
Ft. Bliss
-
Ft. Hood
-
Goodfellow AFB
-
Joint Base San Antonio (multiple bases)
-
Sheppard AFB
Utah
-
Hill AFB
-
Tooele Army Depot
Virginia
-
Joint Base Langley-Eustis (multiple bases)
-
Ft. Belvoir
-
Ft. Lee
-
Naval Base Newport News (multiple bases)
-
Naval Base Norfolk (multiple bases)
-
MCB Quantico
-
Pentagon Reservation and Buildings (multiple bases)
Washington
-
Fairchild AFB
-
Joint Base Lewis-McChord (JBLM) (multiple bases)
-
Naval Base Kitsap-Bangor (multiple bases)
-
Naval Station Everett
-
Puget Sound Naval Shipyard
West Virginia
-
Camp Dawson
Wisconsin
-
Ft. McCoy
Wyoming
-
Camp Williams
-
F.E. Warren
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