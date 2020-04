Опубликованна карта более чем 100 военных баз США в 41 штате со случаями коронавирусной инфекции

Карта обнародована в связи с тем, что секретность Пентагона вызывает негативную реакцию общественности

BY WILLIAM M. ARKIN ON 4/9/20

Первая общедоступная карта более чем 100 военных баз США в 41 штате со случаями коронавирусной инфекции.

Согласно новой эксклюзивной информации полученной Newsweek, более 150 военных баз в 41 штате поражены коронавирусной инфекцией. Во вторник, Пентагон также заявил, что число заражений в вооруженных силах превысило 3000 случаев, что более чем вдвое увеличило количество людей, у которых был выявлен коронавирус менее чем за неделю. Картина территориального распространения коронавируса среди военных в Соединенных Штатах зеркально отражает распространение инфекции среди гражданского населения, и показывает мало признаков ослабления.

Продолжающееся распространение коронавируса среди военнослужащих, как в Соединенных Штатах, так и на зарубежных базах, остановило все несущественные перемещения, прервало набор и базовую подготовку и фактически привело к крупномасштабной остановке всей деятельности. Это также привело к применению драконовских мер по соблюдению секретности, оправдываемых необходимостью сохранения оперативной безопасности. Но эта политика секретности в настоящее время встречает сильную негативную реакцию, как со стороны общин вокруг военных баз, так и со стороны законодателей.

По последним данным Министерства обороны США, 2120 мужчин и женщин в военной форме имеют положительный результат теста на вирус COVID-19. Сильнее всего пострадали службы ВМС США, за которыми следуют армия, ВВС и, наконец, Корпус морской пехоты. Гражданские лица, работающие в департаменте, составляют вторую по численности группу, после военнослужащих, за ними следуют военные иждивенцы, а затем – частные подрядчики, работающие на военных объектах.

Из 41 штата, в которых, по сообщениям Министерство обороны есть коронавирус, в девяти штатах зарегистрировано более 100 случаев в крупных военных сообществах. Некоторые из наиболее пострадавших – военно-морские базы в Сан-Диего, Норфолке, Вирджинии; и Джексонвилл, Флорида; базы в Сан-Антонио, штат Техас; и военно-морские базы штата Вашингтон. Большое количество случаев также выявлено на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, что отражает медицинскую помощь военнослужащим, размещенным на всей территории Вашингтона, округ Колумбия.Другими горячими точками являются учебные центры, где новобранцы проходят базовую подготовку – в Сан-Антонио и Сан-Диего; армейский Форт Джексон, Южная Каролина и так далее.

Две недели назад министр обороны Марк Т. Эспер заявил агентству Рейтер, что военные прекратят предоставлять «точные данные» о распространении коронавирусной инфекции в своих рядах. «То, что мы хотим сделать, это дать вам обобщенные цифры. Но мы не собираемся их детализировать, потому что это может раскрыть информацию о том, где мы можем быть затронуты с большей скоростью, чем, возможно, в некоторых других местах», – сказал он.

За заявлением секретаря последовало официальное руководство по отчетности, выпущенное 31 марта, в котором Эспер пообещал, что военные сделают все возможное, чтобы “сбалансировать прозрачность в этом кризисе с оперативной безопасностью”.

По словам военных источников и наблюдателей, вместо балансировки произошло то, что поток информации предназначенной для общественности прекратился совсем. Никто не хотел публиковать какие-либо новые данные, рискуя столкнуться с Вашингтоном. И почти сразу же прекратились сообщения о новых случаях коронавируса на военных базах. Пентагон начал ежедневно публиковать итоговые цифры, но почти все остальные, кроме руководства Вашингтона, включая местных чиновников, оказались в неведении.

Поэтому, в тот момент, когда случай с авианосцем USS “Теодор Рузвельт” попал на первые полосы газет на этой неделе, большинство людей были застигнуты врасплох. Большую роль в этом сыграла секретность.

«Первоначально руководство ВМФ сделало трудный выбор в пользу готовности к выполнению миссии, а не безопасности моряков, – написал в электронном письме Newsweek адмирал ВМФ в отставке, – потому что мы все недооценили серьезность вируса и скорость его распространения. Оглядываясь назад, думаю что надо было довести до руководства то, насколько плоха была ситуация, и о необходимости принятия крайних мер”.

Адмирал просил об анонимности, потому что не хотел участвовать в том, что он назвал политизированными сражениями по поводу увольнения капитана Брайана Крозье, командира Рузвельта; или отставки министра флота Томаса Модли.

Но он сказал, что по-прежнему существует много нерешенных вопросов о Рузвельте и другом корабле, крейсере USS Bunker Hill, который был частью боевой группы Рузвельта и посетил Дананг, Вьетнам, вместе с авианосцем в начале марта, когда, как считается, моряки впервые принесли вирус на борт.

Адмирал говорит, что у него также есть вопросы о USS Boxer, десантном корабле, базирующемся в Сан-Диего, штат Калифорния. Boxer был одним из первых американских кораблей, сообщивших о случае коронавируса, это было 13 марта, второй случай произошел 17 марта; ВМФ заявил, что случаи не были связаны между собой, так как моряки работали в разных департаментах.

По словам адмирала, после того, как в средствах массовой информации всплыла история с Рузвельтом, он также через электронные письма и контакты в социальных сетях, начал получать вопросы касающиеся этих двух кораблей. Например, из соцсетей он узнал, что 6 марта, в Сан-Диего USS Boxer провел “Friends and Family Day” круиз, во время которого, очевидно, вирус и был доставлен на борт гражданским лицом.

“Могли ли мы предотвратить это?” спрашивает он. «Возможно, нет. Но я уверен, что и капитан и другие командиры были бы намного осторожнее, если бы имели больше и лучшей информацией, передаваемой вверх и вниз по цепочке».

«Теперь нам нужна максимальная прозрачность, – говорит адмирал, – чтобы разобраться с этими случаями, предпринять соответствующие действия и успокоить тем самым наших друзей и наши семьи».

«Это тонкая грань, – говорит конгрессмен Адам Кинзингер (R-IL), – с одной стороны, поддерживать нашу боеготовность, а с другой – признавая уникальные проблемы, которые возникают сейчас, мы также должны заботиться о наших военных».

Член палаты представителей Кинзингер находится в уникальном положении, чтобы оценить военный аспект обнародования дополнительной информации. Он является подполковником и пилотом Национальной гвардии Висконсина. В интервью Newsweek , член палаты представителей Кинзингер говорит, что Пентагон должен быть более открытым и прозрачным не только для того, чтобы законодатели и другие могли контролировать, принимают ли военные надлежащие меры предосторожности, но и потому, что, когда все в секрете, по его словам, «люди начинают сомневаться”

«Я думаю, что военные должны опубликовать цифры в разбивке по базам», – сказал Кинзингер Newsweek.

«Есть преимущество в том, чтобы быть открытым и прозрачным», – говорит он, тем более что это может указывать на хорошие новости. «Прямо сейчас все, что мы много слышим о Рузвельте, но если сообщить общее количество [случаев] это может успокоить людей». В Пентагоне сказали, что по состоянию на среду, среди 4800 человек экипажа авианосца было зарегистрировано 230 случаев положительных тестов на коронавирус.

«Я глубоко встревожен решением Министерства обороны, которое, по-видимому, оставит многих наших военнослужащих, членов их семей, общин и многих других людей без информации, необходимой им для защиты себя и других и сохранения здоровья», – сказал Kitsap Sun сенатор Парри Мюррей (D-WA ), ссылаясь на отсутствие информации по различным базам в штате Вашингтон, который представляет одну из горячих точек для военных.

«Мы считаем, что этот кризис является особенно важным моментом, чтобы убедиться, что рубеж обороны не отделяет военные объекты от сообщества», – написал Джо Дрискилл, президент Ассоциации оборонных сообществ в письме к Эсперу: призывая его к большей прозрачности.

«У меня есть чувство тревоги и обеспокоенности по поводу Пентагона», – говорит Кинзингер. «Некоторые не до конца понимают, что находятся под гражданским контролем. На самом деле мы являемся советом директоров вооруженных сил». Кинзингер говорит, что он понимает, что сейчас никто не хочет прямо подставлять свою шею, но он также говорит, как важно сделать это правильно, найти правильный баланс между оперативной безопасностью и общественным спокойствием.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман заявил Newsweek, что военные стремятся к прозрачности. «Поскольку мы продолжаем бороться с новой природой COVID19, мы постоянно оцениваем и адаптируем не только то, как мы реагируем на борьбу с вирусом, но и то, как мы делимся важной информацией касающейся здравоохранения с нашими сообществами. Поэтому Министерство обороны выпустило специальное Руководство для обеспечения постоянного информирования общественности о случаях появления COVID19-инфицированных военнослужащих в каждом виде Вооруженных сил США. Каждый вид ВС будет информировать общественность ежедневно. Кроме того, министерство обороны будет по-прежнему предлагать публичное ежедневное обновление полного числа случаев во всех службах и среди гражданских лиц, подрядчиков и иждивенцев.

«В соответствии с нашей приверженностью прозрачности, мы будем и впредь подробно информировать общественность о наличии любых потенциальных новых вспышек COVID-19 на наших базах и в их сообществах. Командирам баз дано указание продолжать работать с местными должностными лицами ответственными за вопросы здравоохранения для обмена информацией о случаях на базах и в их сообществах. Поскольку мы противостоим этому нарастающему кризису и вследствие озабоченности по поводу оперативной безопасности в отношении боеготовности, мы не будем сообщать об общем количестве отдельных случаев в отдельных подразделениях, на базах или в оперативных Командованиях. Мы будем продолжать сделать все возможное, чтобы сбалансировать прозрачность в этом кризисе с оперативной безопасностью “.

Хоффман сказал, что вспышки коронавируса на базах или в Рузвельте «не помешали нашей оперативной готовности или способности выполнять наши миссии по обеспечению национальной безопасности».

Полный список пораженных коронавирусом военных баз США смотрите ниже.

Эксклюзив: Сводная карта военных баз США со случаями коронавируса

Alabama

Anniston Army Depot

Dannelly Field

Maxwell Air Force Base (AFB)

Redstone Arsenal

Alaska

Eielson AFB

Ft. Greely

Ft. Wainwright

Joint Base Elmendorf-Richardson (multiple bases)

Arizona

Davis-Monthan AFB

Ft. Huachuca

Luke AFB

Marine Corps Air Station (MCAS) Yuma

Yuma Proving Ground

Arkansas

Little Rock AFB

Pine Bluff Arsenal

California

Marine Corps Base (MCB) Camp Pendleton

Edwards AFB

Los Angeles AFB

March Air Reserve Base (ARB)

MCAS Miramar

Naval Base Coronado

Naval Air Station (NAS) Lemoore

Naval Base Ventura County Point Mugu

Naval Base Port Hueneme

Naval Base San Diego (multiple bases)

Travis AFB

Vandenberg AFB

Colorado

Buckley AFB

Ft. Carson

Peterson AFB

Schriever AFB

U.S. Air Force Academy

Delaware

Dover AFB

Florida

Eglin AFB

Homestead ARB

Hurlburt Field

MacDill AFB

NAS Jacksonville

NAS Key West

Naval Station Mayport

Patrick AFB

Tyndall AFB

Georgia

Naval Base Atlanta

Ft. Benning

Ft. Gordon

Ft. Stewart

Marine Corps Logistics Base Albany

Moody AFB

Naval Submarine Base Kings Bay

Robins AFB

Hawaii

Camp H.M. Smith

Ft. Shafter

Marine Corps Base Hawaii

Naval Base Pearl Harbor (multiple bases)

Schofield Barracks

Illinois

Naval Base Great Lakes

Rock Island Arsenal

Scott AFB

Kansas

Ft. Riley

Ft. Leavenworth

McConnell AFB

Kentucky

Ft. Campbell

Ft. Knox

Louisiana

Barksdale AFB

Ft. Polk

Naval Base New Orleans (multiple bases)

Maryland

Aberdeen Proving Ground

Andrews AFB (multiple bases)

Ft. Meade

NAS Patuxent River

Naval Support Activity Bethesda

U.S. Naval Academy

Massachusetts

Army Corps of Engineers Concord

Mississippi

Columbus AFB

Keesler AFB

Naval Construction Battalion Center Gulfport

NAS Meridian

Naval Base Pascagoula

Missouri

Ft. Leonard Wood

Whiteman AFB

Nebraska

Offutt AFB

Nevada

NAS Fallon

Nellis AFB

New Hampshire

Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory

New Jersey

Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst

Picatinny Arsenal

New Mexico

Cannon AFB

Holloman AFB

Kirtland AFB

New York

Ft. Drum

Naval Operational Support Center New York City

U.S. Military Academy

North Carolina

Ft. Bragg

MCB Camp Lejeune

Seymour Johnson AFB

North Dakota

Grand Forks AFB

Minot AFB

Ohio

Wright-Patterson AFB

Oklahoma

Altus AFB

Ft. Sill

Tinker AFB

Vance AFB

Oregon

Kingsley Field

Pennsylvania

Defense Distribution Center Susquehanna

New Cumberland Army Depot

Tobyhanna Army Depot

Rhode Island

Newport Naval Base

South Carolina

Fort Jackson

Joint Base Charleston (multiple bases)

MCAS Beaufort

MCAS Cherry Point

MCB Parris Island

Shaw AFB

South Dakota

Ellsworth AFB

Tennessee

Naval Base Memphis

Navy Personnel Command Millington

Texas

Dyess AFB

Ft. Bliss

Ft. Hood

Goodfellow AFB

Joint Base San Antonio (multiple bases)

Sheppard AFB

Utah

Hill AFB

Tooele Army Depot

Virginia

Joint Base Langley-Eustis (multiple bases)

Ft. Belvoir

Ft. Lee

Naval Base Newport News (multiple bases)

Naval Base Norfolk (multiple bases)

MCB Quantico

Pentagon Reservation and Buildings (multiple bases)

Washington

Fairchild AFB

Joint Base Lewis-McChord (JBLM) (multiple bases)

Naval Base Kitsap-Bangor (multiple bases)

Naval Station Everett

Puget Sound Naval Shipyard

West Virginia

Camp Dawson

Wisconsin

Ft. McCoy

Wyoming