Познакомьтесь с российскими троллями вмешивающимися в ваши выборы

14.04.2020, 8:32, Разное

От скаута: Мои поздравления российским троллям. Ваши неустанные усилия получили международное признание. И хотя юмор, прямо скажем, весьма специфический, американский, но, тем не менее, появление подобного рода карикатур свидетельствует о многом



Ещё раз – Примите мои поздравления и пожелания дальнейших успехов в вашем нелегком труде



И.Л.

By Ali Fitzgerald April 13, 2020

По утрам я рыбачу с острогой на сибирских болотах

А после обеда я острожу высокопоставленных функционеров-демократов, ищу непристойные фото ихних жоп

-Помните мем 2016 года где Хиллари Клинтон была изображена как поедающая детей сороконожка? Это был мой. Природа, в натуре, помогает мне творить. Понял?

Быть хорошим троллем это, в том числе, умение задавать не имеющие ответа загадки и вопросы, типа – “Что слепой ворон одевает по вторникам?” или – “Серьёзно? Ты думаешь его могут выбрать?”

Надпись на колодце: “Заколдованный колодец (или источник) конспирологических теорий”

–“Никогда не иссякает”

-Левой рукой я разрушаю очарование американских государственных институтов, а правой – подрываю веру в них

Раньше моим самым большим наслаждением было ездить в полночь, голой, на жабах и пугать фермеров. А теперь – делать дипфейк Нэнси Пелоси как Дарта Вейдера. Эти волосы и шлем подходят друг к другу на удивление хорошо

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