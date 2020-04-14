Познакомьтесь с российскими троллями вмешивающимися в ваши выборы
14.04.2020, 8:32, Разное
От скаута: Мои поздравления российским троллям. Ваши неустанные усилия получили международное признание. И хотя юмор, прямо скажем, весьма специфический, американский, но, тем не менее, появление подобного рода карикатур свидетельствует о многом
Ещё раз – Примите мои поздравления и пожелания дальнейших успехов в вашем нелегком труде
И.Л.
By Ali Fitzgerald April 13, 2020
По утрам я рыбачу с острогой на сибирских болотах
А после обеда я острожу высокопоставленных функционеров-демократов, ищу непристойные фото ихних жоп
-Помните мем 2016 года где Хиллари Клинтон была изображена как поедающая детей сороконожка? Это был мой. Природа, в натуре, помогает мне творить. Понял?
Быть хорошим троллем это, в том числе, умение задавать не имеющие ответа загадки и вопросы, типа – “Что слепой ворон одевает по вторникам?” или – “Серьёзно? Ты думаешь его могут выбрать?”
Надпись на колодце: “Заколдованный колодец (или источник) конспирологических теорий”
–“Никогда не иссякает”
-Левой рукой я разрушаю очарование американских государственных институтов, а правой – подрываю веру в них
Раньше моим самым большим наслаждением было ездить в полночь, голой, на жабах и пугать фермеров. А теперь – делать дипфейк Нэнси Пелоси как Дарта Вейдера. Эти волосы и шлем подходят друг к другу на удивление хорошо
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