 

В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию

14.04.2020, 8:30, Новости дня

В правительстве Хакасии четверых сотрудников отправили на самоизоляцию из-за опасности распространения коронавируса, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

На своей странице во «ВКонтакте» он отметил, что сотрудник одного из министерств находился в контакте с родственником, у которого подозревают коронавирус. 

«Анализы работника республиканского ведомства направлены в новосибирскую лабораторию «Вектор». …Все, кто контактировал с этим человеком, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию», – написал Коновалов.

В связи с уходом на самоизоляцию четырех членов правительства перенесено заседание кабинета министров, которое должно было состояться 14 апреля.

Сам глава республики ранее находился на самоизоляции из-за того, что летел в одном самолете с женщиной, у которой был коронавирус.

По последним данным, в Хакасии восемь новых заболевших коронавирусом, общее число вирус-положительных увеличилось до 20 человек. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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