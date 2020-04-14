 

Медик Евгений Ачкасов признал ситуацию с коронавирусом в Москве «парадоксальной»

14.04.2020, 8:30, Разное

В Москве благодаря усилению мер по борьбе с коронавирусом число зараженных уменьшается, хотя индекс самоизоляции падает. Такая взаимосвязь, по мнению президента Российского медицинского общества Евгения Ачкасова, парадоксальна.

Изначально граждане проявили солидарность и демонстрировали дисциплинированность, выполняли все рекомендации. В связи с этим индекс самоизоляции в Москве составлял от 4,0 до 4,3. В последнюю неделю, отметил Ачкасов, показатель начал снижаться, однако количество инфицирования COVID-19 и жертв вируса снижается.

Подобное соотношение медик считает парадоксальным, ведь при понижении индекса самоизоляции, число заражений коронавирусом должно возрастать. Кроме того, Ачкасов подчеркнул, что не стоит пренебрегать даже легкими формами COVID-19, поскольку это может вызвать серьезные осложнения, например, фиброз легких.

Руководство РФ серьезно подошло к борьбе с распространением коронавируса, введя в стране ограничительные меры. До 30 апреля в российских регионах объявлен режим самоизоляции. Согласно последним сведениям, в государстве зафиксировано 18 238 случаев заражения COVID-19, информирует «Слово и Дело».



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