 

Штамм коронавируса из США привезли в Россию для создания вакцины

14.04.2020, 8:30, Новости дня

Одна из российских компаний ввезла в страну из США штамм нового коронавируса COVID-19 для проведения исследований и создания вакцины, сообщила пресс-служба таможни.

«В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы», – передает РИА «Новости» сообщение таможни.

Там пояснили, что декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров и весили 88 граммов. В связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8С, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.

«По законодательству на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара – один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации. Но, понимая первоочередность оформления такого рода товаров, инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января 2020 года», – рассказали в таможне.

Ранее Минздрав предупредил о риске дефицита препаратов от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / В Полтавской области жители протестовали против возможного размещения в местном санатории эвакуированных из Уханя

17.03 / ABC News – в США испытали первую вакцину от COVID-19, но население получит её нескоро

16.03 / В Москве круглосуточно строят больницу-изолятор для зараженных коронавирусом, как в Китае

04.02 / Новые правила провоза денег вступили в силу в ЕАЭС

10.04 / Страны ОПЕК и Россия планируют сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

13.03 / Полуфиналы конкурса «Учитель будущего» стартовали в Грозном и Ростове-на-Дону

03.02 / Число погибших от 2019-nCoV в Китае превысило число жертв атипичной пневмонии

13.03 / Закон о внесении изменений в Конституцию поддержали все регионы

16.03 / Власти Киева приняли решение об ужесточении ограничительных мер из-за коронавируса

03.03 / “Динамо” победило “Колос” и вернулось на второе место в УПЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска