Представлен смартфон Lenovo A7 с чипом Unicos и долгой зарядкой

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14.04.2020, 8:30, Разное

Официальная страница в соцсети Twitter китайской компании Unicos представила анонс нового недорогого смартфона Lenovo A7. Характерной особенностью гаджета является его способность сохранять заряд довольно продолжительное время.
Базой Lenovo A7 является восьмиядерная однокристальная система Unicos SC986A на процессорных ядрах Cortex-A55. Экран смартфона имеет диагональ на 6,09 дюйма и каплевидный вырез под фронтальную камеру с разрешением 5 Мп. Основная камера оборудована датчиками изображения, которые имеют разрешение 13 Мп и 2 Мп соответственно. Гаджет оснащен аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч, а также дактилоскопическим датчиком, расположенным на поверхности задней панели.

Разработчики сообщают, что длительность поддержания заряда устройства станет приятным сюрпризом для пользователей – около двух недель в режиме ожидания. Стоимость Lenovo A7 для потребителя пока не разглашается, однако источники утверждают, что она не превысит сумму в сотню долларов США.



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