 

Названы сроки испытания «Циркона» с борта АПЛ

14.04.2020, 8:16, Новости дня

Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования с борта АПЛ проекта 885М «Ясень» запланированы на 2024-2025 годы, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Первые испытания «Циркона» с борта АПЛ возможны на рубеже 2024-2025 годов. Проект 885М будет модернизирован для использования этого ракетного комплекса», – сообщил источник РИА «Новости».

В начале января гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля. Носителем стал фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».

Напомним, 6 апреля «Адмирал Горшков» Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты «Циркон» для проведения следующей испытательной стрельбы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / В Кремле заявили о несоответствии «сделки века» резолюциям СБ ООН

19.02 / Экс-директора ювелирной компании «Адамас» объявили в международный розыск

11.04 / В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса

07.03 / Полицейские поздравили женщин в рамках акции «8 Марта – в каждый дом»

12.04 / В доме престарелых в Вязьме коронавирус заподозрили у 86 человек

03.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Братиславы

11.02 / Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

29.03 / В Испании за сутки от коронавируса умерли 838 человек

13.03 / Психиатр объяснил обилие мемов о 2020 годе

13.03 / В РФ появился базовый кроссовер Skoda Karoq

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска