 

В ВШЭ оценили возможность РФ выйти на «американский сценарий» по коронавирусу

14.04.2020, 8:16, Новости дня

Несоблюдение режима самоизоляции в Москве вывело Россию на свой сценарий развития ситуации с коронавирусом, который пока не похож на другие, сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Попович заявила, что это не американский, испанский или итальянский сценарий, но и не более оптимистичный греческий или австрийский, передает Ura.ru.

При этом эксперт подчеркнула, что «у нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования».

Ранее Попович заявляла, что бороться с распространением инфекции мешает безответственность некоторых граждан, в частности, молодых людей, которые ошибочно считают, что они вне группы риска: даже у молодежи осложнения от вируса после выздоровления могут быть очень серьезными, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ за минувшие сутки подтверждено 2558 случаев коронавируса, всего за весь период зафиксировано 18 328 положительных результатов теста.

Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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