Стас Михайлов: «Тест подтвердил, что у меня действительно был коронавирус»

14.04.2020, 8:09, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель, автор песен и продюсер Стас Михайлов на странице в Instagram рассказал о проведённом тесте, подтвердившем, что у него действительно был коронавирус. Певец поблагодарил всех искренне переживавших за его здоровье за поддержку и призвал соблюдать рекомендованный режим самоизоляции.

Стас Михайлов признаётся, что раньше не задумывался о вероятности заражения коронавирусом, но ему пришлось с этим столкнуться, и тест Роспотребнадзора подтвердил данный факт. Изначально сообщалось о двусторонней пневмонии у исполнителя, однако, оказалось, что у него, как и у многих обратившихся в больницу людей, совсем другое заболевание. Причём такая тенденция, по словам Михайлова, наблюдается не только в России, но и в других странах мира. Далее в своём посте певец благодарил отечественных врачей, оказывающих своевременную и квалифицированную помощь заражённым коронавирусом. Также он обратился к подписчикам, призвав обращаться за медицинской помощью при выявлении симптомов заболевания и соблюдать самоизоляцию, так как именно эта мера может помочь в борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, ранее Стас Михайлов в соцсети показывал тест на наличие в организме антител к коронавирусу с положительным результатом. Тогда исполнитель также писал слова благодарности в адрес российских врачей, а фолловеров просил не паниковать и ни в коем случае не заниматься самолечением при ухудшении состояния здоровья.