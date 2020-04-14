Татьяна Навка отметила юбилей и рассказала о своих планах

14.04.2020, 8:09, Разное

Отечественная профессиональная фигуристка Татьяна Навка 13 апреля отметила свой юбилей – артистке исполнилось 45 лет. В своем микроблоге Instagram знаменитость пояснила о своих творческих планах на ближайшее время.

Стоит отметить, что тема пандемии коронавируса, злободневная сейчас для всех людей на Земном шаре, является актуальной и для Татьяны Навки. В частности, уже несколько публикаций на странице супруги Дмитрия Пескова в Instagram были посвящены вопросу жизни соотечественников в такой непростой период, как проживающих сейчас в России, так и находящихся за рубежом. Упомянула о проблеме фигуристка и своей предпраздничной публикации, выразив надежду, что скоро “все закончится”. Однако главной темой поста оказалось откровение, которым хозяйка аккаунта решила поделиться с подписчиками: выяснилось, что Навка с коллегами планируют показать зрителям постановку нового спектакля на льду “Лебединое озеро”, подготовка к которому была целью нескольких лет её жизни. “Давно я к этому шла”, – призналась артистка фолловерам. К слову, премьера спектакля, учитывая продолжение карантинных мероприятий, запланирована лишь на сентябрь текущего года.

Публикация знаменитости вызвала очень живой интерес у фолловеров. Поклонники высоко оценили красивый образ любимицы, приложенный на фото к посту. Также большинство подписчиков заявили о большом ожидании упомянутого шоу, выразив лишь сожаление, что ждать его еще так долго.