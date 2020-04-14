Экономика: Российская экономика столкнется с необычной проблемой

14.04.2020, 8:08, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует трехкратный рост безработицы в стране. В отличие от США, где кризис всегда сопровождается таким фактом, для РФ это уникальная ситуация. Российские работодатели чаще урезали зарплаты, а не лишали места работы. Как РФ справится с новым вызовом?

До конца года число безработных в РФ из-за кризиса вырастет в три раза – с 2,5 примерно до 8 млн человек, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК. Для РФ столь резкий рост числа безработных необычное явление, потому что даже кризис 2008-2009 годов этот показатель вырос всего на пару процентов. Тогда как в США, например, уровень безработицы является крайне важным признаком глубины кризисных явлений.

Чтобы справится с трехкратным ростом безработицы, Кудрин предлагает расширить меры поддержки. Во-первых, он предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда. В настоящее время один МРОТ составляет 12 130 рублей. Таким образом, по мнению Кудрина, безработный должен получать 24260 рублей в месяц. Однако увеличение пособия, по его мнению, должно быть временным. Как только кризис начнет спадать через год, и наметятся признаки восстановления, уровень пособия по безработице стоит вернуть обратно. Логика проста: чтобы безработные не лишись стимулов устраиваться на работу и не сидели постоянно на пособии.

Вторая мера, которую предлагает Кудрин для борьбы с будущей проблемой безработицы, это выделение властями 2-3 трлн рублей на поддержку возможности бизнеса выплачивать зарплаты.

Кудрин уточнил, что речь идет о дотации компаниям на зарплату. РФ могли бы изучить опыт зарубежных стран и выбрать наиболее подходящий для нашей экономики принцип дотации. В этом случае работники смогут сохранить свою работу, пусть и с меньшим заработком.

Например, немецкие власти еще во времена 2008-2009 годов компенсировали компаниям до 60% зарплаты за счет государственных средств. Для этого компаниям надо было подать заявку на перевод своих сотрудников на сокращенный рабочий день или на нахождение их дома, указывает заведующая кафедрой экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Маргарита Пашковская.

По словам Кудрина, оба этих предложения прорабатываются в правительстве, но решения по ним не принято.

Показатель официальной безработицы в РФ особенный. В США и многих странах это крайне важный показатель, потому что рост числа безработных предрекает наступление серьезного кризиса, тогда как снижение их количества, наоборот, показывает восстановление экономики. В США, например, за три последние недели количество заявок на пособие по безработице выросло на 16,8 млн, и уровень безработицы поднялся в марте до 4,4%. Это первые признаки ухудшения ситуации в экономике. В итоге эксперты пророчат рост уровня безработицы до 12,6% во втором квартале, что станет максимальным показателем с 1940-х годов. Работу потеряют 20 млн американцев – таков прогноз 69 ведущих экономистов, опрошенных Bloomberg. Для экономики США это означает падение на 25% во втором квартале, считают эксперты. Неудивительно, что американские власти вместе с ФРС США предпринимают беспрецедентные меры поддержки экономики, запустив печатный станок.

Россия же отличается тем, что показатель безработицы в стране всегда крайне низкий, даже в кризис он увеличивается несильно. Так, в 2009 году он вырос всего на пару процентов до 8,4% против 6,3% в 2008 году. Поэтому в РФ уровень безработицы не является главным индикатором кризиса.

В РФ в такой ситуации часть сотрудников просто переходит на неполное рабочее время, или на более низкую должность, то есть сохраняет работу, но так или иначе теряет в заработной плате.

«Прогнозы по безработице у нас делать трудно. Начиная с 90-х годов, наша экономика отвечала на кризис не резким ростом безработицы, а снижением заработной платы. И сейчас тенденция пока ровно такая же. Сотрудников отправляют в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска»,

– говорит директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров.

Некоторые, кто временно оказался в отпуске, могли пополнить армию курьеров, которые неожиданно стали крайне востребованы. Специалисты SuperJob отмечают значительный рост спроса на курьеров (особенно с личным транспортом), а также рост их средней заработной платы. «Сейчас она составляет около 50 000 рублей и будет расти, пока продолжается ситуация с коронавирусом. И по окончании кризиса уровень зарплаты, скорее всего, сохранится в связи с растущим спросом на доставку», – отмечают в компании.

Низкий уровень безработицы даже в кризис объясняется в том числе довольно жестким трудовым законодательством в России. У нас работодателю намного сложней уволить сотрудника, чем на Западе, поэтому для снижения издержек бизнес чаще не сокращает сотрудников, а урезает фонд оплаты труда. «Срабатывает российская ментальность в виде страхов лишиться работы. Сотрудники «держатся» за место даже при существенном снижении зарплаты», – говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Кроме того, далеко не все безработные встают на учет в центре занятости. «Не секрет, что в нашей стране было сложно получить пособие по безработице, для этого надо предоставить огромную кипу бумаг. Это не так просто. А размер пособия до недавнего времени был очень маленький, поэтому этим мало кто занимался», – говорит Назаров.

Наконец, в РФ огромный рынок «серой занятости» и люди, оставшиеся без работы, просто «перетекают» на этот рынок, отмечает заведующая кафедрой экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Маргарита Пашковская. Согласно данным Международной организации труда (МОТ), размер серого рынка в РФ составляет около 36% от численности работающего населения. «Данные официальной безработицы и данные МОТ всегда отличались в пять раз», – говорит Назаров. По данным МОТ, в начале 2020 года в РФ было уже около 3,5 млн безработных, включая тех, кто не имел работу, искал работу и был готов в ней приступить.

Однако на этот раз РФ может столкнуться с реальной проблемой роста безработицы. Экономисты не исключают, что прогноз Алексея Кудрина об увеличении числа безработных до 8 млн может стать реальностью.

«Ситуация 2020 года может кардинально отличаться от предыдущих кризисов – сейчас потеря работы может стать массовым явлением.

В условиях угрозы вируса и снижения совокупного спроса, традиционные методы снижения издержек бизнеса за счет урезания зарплат может оказаться неэффективным. Некоторые малые и средние предприятия могут не выдержать давления и уйти с рынка, и весь кадровый состав окажется без работы», – аргументирует Сергей Дейнека.

Только в мелком и среднем бизнесе занято порядка 15-20 млн человек. Даже если предположить, что размеры этого рынка сократятся всего на 10%, что довольно оптимистично, то без работы уже останутся порядка 2 млн человек. «Снижение количества малых и средних предприятий в этом году может быть существенно выше уровня в 10%, поэтому рост числа безработных до 8 млн человек видится возможным», – говорит Дейнека.

Но оценить величину возможного роста безработицы довольно сложно, в первую очередь, из-за значительной по объему «теневой экономики» и «серого рынка труда», отмечает Маргарита Пашковская. Однако, добавляет эксперт, после увеличения пособия по безработице многие потерявшие работу постараются выйти «из тени». Президент уже поднял пособия по безработице с 1 марта до одного МРОТ в 12130 рублей. Плюс действуют региональные надбавки. Например, в Москве пособие по безработице составит 19500 рублей с 1 апреля по 30 сентября.

Уровень безработицы будет зависеть от того, как долго продлится режим самоизоляции и приостановка деловой активности, считает Владимир Назаров.

«Если в конце апреля или середине мая все закончится, тогда вряд ли будет большой рост безработицы. Скорее всего, люди как-то переживут это время, но предпочтут не терять связь с работодателем, как предпочитали это делать все предыдущие кризисы», – считает Назаров.

Однако если режим самоизоляции перейдет на май и июнь, то ситуация может серьезно ухудшиться. «Чем дольше будут длиться противовирусные меры, тем у большего числа людей закончатся накопления, и они потеряют надежду вернуться на свои рабочие места. Больше людей предпочтут синицу в руках, то есть пособие по безработице», – полагает директор НИФИ.

Что касается увеличения пособия до двух МРОТ и вливания дополнительно 2-3 трлн рублей в бизнес на зарплату, то расширять меры поддержки лучше по мере нарастания проблем. Принимаемых мер по увеличению пособия в размере одного МРОТ и существенного упрощения его получения, а также мер поддержки бизнеса пока вполне достаточно.

«Не надо сразу в десять раз увеличивать пособие по безработице. Однако необходимо очень внимательно мониторить ситуацию. Если это короткий кризис, то принимаемых мер достаточно. Если же кризис затянется, тогда постепенно необходимо будет расширять меры поддержки. Неслучайно правительство и президент постоянно корректирует набор мер поддержки в сторону расширения», – считает Владимир Назаров. Пока, по его словам, лучше оперативно улучшить администрирование уже принятых мер поддержки, чтобы люди могли дозваниваться в колл-центры и нормально оформлять пособие по безработице, так как в регионах с этим бывают сложности.

Теги:

безработица

,

Алексей Кудрин

,

макроэкономика

,

Экономика России