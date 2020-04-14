Власти Москвы разъяснили порядок выписки пациентов с коронавирусом

14.04.2020, 8:08, Новости дня

Департамента здравоохранения Москвы разъяснил механизм выписки пациентов с отрицательным тестом на коронавирус.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что основным критерием выписки является состояние пациента, а не наличие у него отрицательного теста на коронавирус.

Для этого врач оценивает такие показатели, как температура, отсутствие дыхательной недостаточности и другие.

«Одним из важнейших показателей при выписке является четкая тенденция к сокращению изменений по данным компьютерной томографии, отсутствие так называемых зон матового стекла – изображения патологических изменений в ткани легких», – добавляется в сообщении.

Если пациент будет продолжать лечение дома, ему нужно подписать добровольное согласие. Это означает, что он должен сохранять режим изоляции дома, а наблюдение за пациентом будет продолжаться.

Если же жилищные условия не позволяют продолжить лечение вне больницы, пациенту предложат переезд в обсерватор.

Домой пациента доставляют специальным транспортом, обеспечивают медицинскими масками и перчатками, бесплатно обеспечивают дорогостоящими противовирусными лекарствами.

«Динамическое наблюдение за пациентом на дому осуществляют врачи телемедицинского центра. Они круглосуточно консультируют больного и следят за его состоянием. Помимо врачей телемедицинского центра пациенты находятся под наблюдением врачей поликлиник, которые согласно алгоритмам, берут у пациентов анализ на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

Ранее были названы правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом.

Напомним, в РФ за минувшие сутки подтверждено 2558 случаев коронавируса, всего зафиксировано 18 328 положительных результатов теста.

Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.