Заразившиеся коронавирусом 34 сотрудника Большого театра отправлены в самоизоляцию

14.04.2020, 7:53, Разное

В минувшую субботу в Большом театре состоялся масштабный концерт «Мы вместе», организованный в поддержку врачей. До мероприятия сотрудники, занимавшиеся его подготовкой, сдавали тест на CoViD-19, и у 34-х из них результат оказался положительным. Они отправлены на самоизоляцию.

В организации концерта принимали участие несколько сотен человек. Как отметили в пресс-службе театра, у этих людей никаких внешних признаков, которые заставили бы заметить наличие коронавируса, не проявлялось: температура у всех была в норме, отсутствовал кашель. Однако тест на CoViD-19, взятый перед мероприятием, подтвердил у 34-х коронавирус. В настоящее время все инфицированные отправлены в самоизоляцию.

В концерте, посвященном врачам и волонтерам, задействованным в борьбе с коронавирусом, принимали участие многие звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Полину Гагарину, Диму Билана, Николая Расторгуева, а также российские актеры – Константин Хабенский, Дмитрий Певцов и другие. Знаменитости выступали без зрителей – в пустом зале, а концерт транслировался по каналу «Россия».