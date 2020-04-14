 

Анатолий Кашпировский провел в YouTube сеанс по оздоровлению

14.04.2020, 7:53, Разное

Врач-целитель Анатолий Кашпировский, наибольшая популярность которого наблюдалась еще в последние десятилетия XX века, в настоящее время продолжает работу. Недавно он провел онлайн-сеанс оздоровления на своем канале в YouTube.
Сейчас Анатолий Кашпировский нередко путешествует в рамках своей профессии по всему миру, однако живет и работает преимущественно в США. По информации источников, билет на сеанс к специалисту стоит около 35 долларов. Тем не менее, известный целитель не отказывается от возможности использовать в своей работе достижения современных технологий. Так, недавно эксперт в эфире своего YouTube-канала провел сеанс, в котором пояснил об особенностях излечения остехондроза.

По словам целителя, высказанным им в одном из интервью, в методике своего лечения он использует “фактор отвлеченного сознания”. Специалист полагает, что излечение может стать успешным всегда, если в пациенте присутствуют “вера сердца и вера чувства”.



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