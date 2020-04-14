Жительница Нью-Йорка: Запоздалая реакция властей изначально была главной ошибкой в борьбе с коронавирусом в США

14.04.2020, 7:52, Новости дня

Если бы ограничительные меры по нераспространению коронавируса, в том числе закрытие границ, ввели раньше на несколько недель, в США было бы намного меньше зараженных и умерших. Такое мнение в интервью изданию “ГОРДОН” высказала живущая в Нью-Йорке украинка Ольга Самофалова.

“Мне кажется, запоздалая реакция властей изначально была главной ошибкой в борьбе с коронавирусом в США. Когда уже стало ясно, что это не локальная проблема, а мировая пандемия, наш “прекрасный” президент [Дональд] Трамп заявил: мол, коронавирус не страшнее сезонного гриппа, который уносит ежегодно не меньше жизней. Сейчас он свое мнение изменил”, – отметила Самофалова.

Она напомнила, что Нью-Йорк очень плотно населен, а работать туда приезжают люди со всего мира.

“В городе очень маленькие квартиры, расположенные впритык друг к другу. В ресторанах, кафе, барах невозможно разместиться так, чтобы не услышать разговор соседей по столику, настолько плотно и скученно все всегда сидят. Плюс городской транспорт все время забит под завязку. То есть в Нью-Йорке в публичном пространстве буквально невозможно соблюдать безопасную дистанцию друг от друга. Это две основные причины, почему именно Нью-Йорк стал очагом инфицирования”, – подчеркнула украинка.

По ее словам, в США нет жесткого карантина, но введено обязательное социальное дистанцирование. Власти очень просят жителей Нью-Йорка без острой необходимости не покидать дома, но, если уж вышли – соблюдать дистанцию друг от друга как минимум в два метра. Работают продуктовые маркеты, аптеки, почта. Школы – в режиме онлайн.

“Мы ушли на карантин примерно в одно время с Украиной, то есть около четырех недель назад. Но тут весь общественный транспорт, включая метро, работает. Мне кажется, в США в целом и в Нью-Йорке в частности более сознательные жители, они общественным транспортом сейчас не пользуются. Если нужно куда-то доехать, чаще всего вызывают такси или садятся за руль своей машины”, – добавила украинка.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, в мире подтверждено почти 1,86 млн случаев заражения коронавирусом, более 438 тыс. пациентов выздоровели, около 115 тыс. скончались.

В США 557 590 человек заразились, 22 109 умерли. 6898 из них – в Нью-Йорке.