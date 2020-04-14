Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, без потерь с украинской стороны

14.04.2020, 7:52, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских военных, потерь в рядах операции Объединенных сил нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

В течение суток представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе”, – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник открывал огонь в районе Широкино, Саханки, Песок, Веселого, Павлополя, Красногоровки, Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку Крымского.

По предварительным данным разведки, 13 апреля получили ранения двое боевиков.

После полуночи оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня – они обстреляли украинские позиции у Авдеевки и Красногоровки. “В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились. Потерь среди наших защитников нет”, – сообщили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.