 

Число умерших от COVID-19 в мире приближается к 120 тыс.

14.04.2020, 7:51, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 1 920 985. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение вируса.

Умерли от COVID-19 уже 119 686 человек, выздоровели – 453 145.

Первая по масштабам распространения болезни пятерка стран выглядит так:

США: 582 580 инфицированных, 23 622 умерших, 44 261 излечившийся;
Испания: 170 099 заболевших, 17 756 погибших, 64 727 выздоровевших;
Италия: 159 516 заразившихся, 20 465 умерших, 35 435 вылечившихся;
Франция: 137 877 заболевших, 14 986 умерших, 28 001 выздоровевший;
Германия: 130 072 человека заразились, 3194 умерли, 64 300 излечились.

Шестое место занимает Великобритания – там инфицирован уже 89 571 человек, 11 347 из них умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 13 апреля коронавирус подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / В Донецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации

13.04 / Онлайн-спектакли пользуются небывалой популярностью

15.02 / Украинских браконьеров задержали в Азовском море

11.03 / Стало известно, как обвал рубля повлияет на стоимость автомобилей

27.02 / Мышей вылечили от диабета стволовыми клетками всего за две недели

09.04 / Врач пояснил о защищенности от коронавируса переболевших ветрянкой и корью

19.02 / Менингит убил молодого человека за сутки

17.03 / У бывшего президента “Реала” тяжелая форма коронавируса

04.02 / Стало известно о новом фейке «Белых касок» в Сирии

18.02 / Samsung показала новинки, которые планирует продавать в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска