Число умерших от COVID-19 в мире приближается к 120 тыс.

14.04.2020, 7:51, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 1 920 985. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение вируса.

Умерли от COVID-19 уже 119 686 человек, выздоровели – 453 145.

Первая по масштабам распространения болезни пятерка стран выглядит так:

США: 582 580 инфицированных, 23 622 умерших, 44 261 излечившийся;

Испания: 170 099 заболевших, 17 756 погибших, 64 727 выздоровевших;

Италия: 159 516 заразившихся, 20 465 умерших, 35 435 вылечившихся;

Франция: 137 877 заболевших, 14 986 умерших, 28 001 выздоровевший;

Германия: 130 072 человека заразились, 3194 умерли, 64 300 излечились.

Шестое место занимает Великобритания – там инфицирован уже 89 571 человек, 11 347 из них умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 13 апреля коронавирус подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели.