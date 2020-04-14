10 приложений, ставших популярными в Китае во время коронавируса

14.04.2020, 7:50, Новости дня

Во время эпидемии коронавируса, когда люди вынуждены работать из дома и соблюдать меры карантина, набирают популярность онлайн приложения для самых разных целей. В частности, наибольшей популярностью пользуются приложения для видеосвязи.

Ниже мы расскажем о самых скачиваемых приложениях в Китае во время эпидемии. Стоит отметить, что несмотря на общее ухудшение экономики в стране, разработчики этих приложений оказались в наиболее выгодном положении, так как востребованность их продуктов существенно выросла.

10. XYLink

XYLink – это приложение, которое позволяет осуществлять видеосвязь. Оно стало особенно популярно в связи с тем, что люди вынуждены работать из дома.

9. Feishu

Это приложение для корпоративных клиентов, которое позволяет не только осуществлять видеосвязь, но также и обмениваться информацией, хранить ее в облаке и редактировать документы в режиме онлайн.

8. Zhumu

Zhumu – еще один сервис, позволяющий осуществлять видеосвязь. Клиентами становятся как компании и корпорации, так и частные лица.

7. WeLink

Приложение может объединять целый ряд умных устройств, а также позволяет осуществлять дистанционную связь с другими пользователями.

6. ViLin

Это еще одно приложение, позволяющее осуществлять видеосвязь. Помимо этого, приложение позволяет редактировать документы, отсылать документы в режиме онлайн. Доступно для смартфонов, планшетов и компьютеров.

5. Boss Recruitment

Boss Recruitment – приложение, которое позволяет объединять работодателей и соискателей. Помимо этого, оно предлагает различные варианты для обучения

4. Zoom

Zoom – приложение, которое стало популярным не только в Китае, но и во всем мире. Его популярность связана с тем, что приложение используется для конференций не только при удаленной работе, но также при дистанционном обучении, и в других сферах, где необходима видеосвязь.

3. WeChat Work

Помимо возможностей удаленной связи, приложение предлагает такие возможности, как планирование, календарь событий, работа с документами и другие. Многие компании с мировым именем используют это приложение.

2. Tencent Meeting

Приложение позволяет устраивать видеоконференции при минимальных усилиях – без регистрации, без установки. Кроме того, приложение можно интегрировать с другими функциями, в частности, с календарем, где будут приходить напоминания о запланированных конференциях.

1. DingTalk

DingTalk— платформа для корпоративного общения и сотрудничества, разработанная Alibaba Group. Она была запущена в 2014 году в Китае.