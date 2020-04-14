Зоологи: необходимо прекратить отстреливать волков в Красноярском крае
14.04.2020, 7:50, Новости дня
Специалисты считают, что необходимо прекратить отстреливать волков в Красноярском крае. По мнению зоологов, хищники играют важную роль в регулировании численности бродячих собак. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".
В Берёзовском районе края, по подсчетам зоологов, на данный момент обитает всего семь волков. При этом бродячих собак — как минимум в три раза больше. Безопасность жизни серых хищников беспокоит специалистов. По собранным материалам, три особи сейчас постоянно обитают на территории заповедника "Столбы", четыре – рядом с деревней Жистык.
В Манском лесничестве, где насчитывается три волка, специалисты в последние 5–6 лет не замечали ни одной бродячей собаки.
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ГТРК "Красноярск"
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