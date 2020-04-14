 

Товарооборот РФ и Китая за первый квартал 2020 года вырос на 3,4%

14.04.2020, 7:30, Новости дня

Товарооборот РФ и Китая по итогам первого квартала 2020 года увеличился в годовом выражении на 3,4%, до 25,35 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Из опубликованных данных следует, что за первый квартал 2020 года экспорт в Россию из Китая сократился в годовом выражении на 14,6%, до 9,151 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 17,3%, до 16,202 млрд долларов, передает ТАСС.

Кроме того, по данным Главного таможенного управление КНР, товарооборот Китая и США за первый квартал 2020 года сократился в годовом выражении на 20,1%, до 95,74 млрд долларов. За этот же период китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 25,2%, до 68,255 млрд долларов. Импорт американской продукции в КНР сократился на 3,7%, до 27,486 млрд долларов.

В целом внешний товарооборот Китая за первый квартал 2020 года сократился годовой выражении на 8,4% в, до 943,22 млрд долларов. За этот период экспорт КНР уменьшился в годовом выражении на 13,3%, до 478,21 млрд долларов. Импорт сократился на 2,9%, до 465,01 млрд долларов.

Напомним, товарооборот РФ и Китая в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов. В 2018 году товарооборот РФ и Китая впервые превысил 100 млрд долларов. При этом РФ и Китай решили довести товарооборот до 200 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост торгового оборота с Китаем стал следствием роста уровня доверия между странами.



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