 

Эксперты рассказали о правильном хранении купленных «про запас» круп и консервов

14.04.2020, 7:30, Разное

Многие люди часто запасаются продуктами «впрок», а на фоне эпидемии коронавируса в магазинах наблюдался ажиотаж, когда крупы, консервы, макароны и гигиенические товары скупались в огромных количествах. Для того, чтобы приобретённое «про запас» быстро не испортилось, и не пришлось утилизировать, важно его правильно хранить, говорят эксперты.
К примеру, крупы при соблюдении условий правильного хранения пригодны для использования в зависимости от вида от 6 месяцев до 2-х лет, а макаронные изделия – 1-2 года. Эксперты рекомендуют сначала подготовить место и тару для хранения. Первое должно быть обязательно сухим, не жарким, тёмным и чистым. Герметично закрывающиеся ёмкости перед засыпанием в них круп следует прокалить в разогретой духовке либо на 24 часа оставить в морозильной камере. В качестве дополнительной защиты от моли и жучков специалисты советуют класть в банки корочки цитрусовых или стручок острого перца, а вот макароны лучше хранить прямо в упаковке.

При покупке «про запас» консервов их нужно внимательно осматривать в магазине, избегая жестяных банок с внешними повреждениями или ржавчиной, а стеклянные важно проверить на герметичность закрытия. Дома данные продукты нужно хранить в прохладном и тёмном месте, периодически проверяя на вздутие и окончание срока годности.



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