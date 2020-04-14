Названы правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом

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14.04.2020, 7:30, Новости дня

Врач высшей категории Владимир Зайцев назвал потенциально опасные места, где можно заразиться коронавирусом, и озвучил правила поведения при их посещении.

По словам специалиста, такими местами являются аптеки, магазины, заправки. Также существует риск заражения коронавирусной инфекцией во время прогулки с собакой и при выходе на улицу для выноса мусора, передает РИА «Новости».

При посещении аптек эксперт советует надевать маску и дополнительно обрабатывать нос противовирусной мазью. Рекомендуется выбрать для похода время, когда в аптечном пункте будет немного посетителей. Также стоит заранее ознакомиться с необходимыми лекарствами, чтобы не создавать очередь в помещении. При входе в аптеку, а также при выходе из нее необходимо обработать руки антисептиком.

В магазин нужно ходить в маске. Перед тем как взять тележку или корзинку, следует обработать руки антисептиком. Покупать продукты рекомендуется сразу на несколько дней вперед. По мнению врача, в магазин лучше отправлять одного и того же члена семьи. Также нельзя слюнявить пальцы при попытке раскрыть пакеты для фасовки.

Перед тем, как заправлять машину, стоит обработать руки антисептиком. Лучшим способом с точки зрения безопасности является вариант полной бесконтактной заправки.

Вернувшись с прогулки с собакой, в первую очередь нужно обработать руки санитайзером. Затем следует помыть лапы питомцу, после чего тщательно промыть руки с мылом. После выноса мусора обязательно нужно помыть руки и обработать их антисептиком.

Напомним, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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