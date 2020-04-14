Смартфон Samsung Galaxy M21 для российского рынка получил поддержку NFC

14.04.2020, 7:30, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung выводит на российский рынок новый смартфон Galaxy M21. Версия для РФ в отличие от доступной в Индии получила поддержку NFC.

Новинка Samsung Galaxy M21 позиционируется производителем как «монстр автономности». Устройство получило 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+, 20-мегапиксельную фронтальную камеру, тройную основную с датчиками на 5, 8 и 48 Мп, ёмкую аккумуляторную батарею на 6000 мА/ч. Galaxy M21 для российского рынка поддерживает 15-ваттную быструю зарядку и технологию NFC. Стоимость смартфона пока остаётся не известной, но в Индии он доступен по цене от 170 долларов.

Помимо Samsung Galaxy M21 российские поклонники бренда смогут оценить ещё один новый гаджет производителя – Galaxy M11. Он получил ту же диагональ экрана, но с разрешением HD+, батарею на 5000 мА/ч, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, 8-мегапиксельную камеру и три датчика основной – на 2, 5 и 13 Мп. Ценник данного смартфона также не озвучивался.