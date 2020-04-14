Кот впервые заразился COVID-19. Что необходимо знать

14.04.2020, 7:20, Разное

Ветеринары впервые обнаружили новый коронавирус у кота, это случилось в Бельгии. Предполагается, что домашнее животное было инфицировано от хозяйки, которая неделей ранее была госпитализирована с COVID-19. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила газета The Brusseles Times.

Ветеринары провели коту анализ на коронавирус после того, как у животного появились симптомы, среди которых были затруднение дыхания, диарея, рвота. Вирус был обнаружен в фекалиях кота.

Это первый известный случай заражения кота новым коронавирусом SARS-CoV-2. Ранее СМИ сообщали о двух случаях заражения собак в Гонконге. Одна из этих собак умерла после возвращения с карантина.

Что говорят эксперты

Бельгийский Национальный совет по защите животных отреагировал на происшествие:

«В настоящее время животные не являются активными участниками распространения эпидемии, потому вам не следует оставлять своих животных», говорится в его заявлении. Но организация рекомендует мыть руки после контакта с животными.

«Мы хотим подчеркнуть, что это единичный случай. И в этом случае мы предполагаем заражение животного от человека, а не наоборот», – сказал профессор Стивен Ван Гучт (Steven Van Gucht) на пресс-конференции бельгийской Федеральной государственной системы здравоохранения.

Об отсутствии известных случаев передачи нового коронавируса от домашних животных людям сообщила Huffington Post Джейн Сайкс (Jane Sykes), главный ветеринар Калифорнийского университет в Дэйвисе. Согласно ее словам, коты и собаки могут оказаться «тупиком» в распространении нового коронавируса. Это значит, что они могут заражаться, но не выделяют вирус в достаточных количествах, чтобы заразить человека или других животных. Сайкс делает ремарку, что сейчас недостаточно информации, чтобы наверняка сказать, возможна ли такая передача вируса.

«Слышать про инфицированного кота – не удивительно», – утверждает Сайкс. Она напомнила, что при вспышке тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году кошки и хорьки могли заражаться похожим коронавирусом. Но и тогда не были обнаружены доказательства того, что люди могут заразиться от домашних животных.

Какие рекомендации существуют

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали краткие рекомендации для тех, у кого есть домашние животные. Последний раз они обновлялись 27 марта. Организация указывает, что необходимо:

· мыть руки после контакта с животными, их пищей, отходами после них;

· следить за хорошей гигиеной самих животных, содержать их в чистоте;

· отводить животных к ветеринару, если появляются вопросы относительно их здоровья.

Заболевшим COVID-19 или при подозрении на болезнь CDC рекомендует ограничить контакт с животными – так же, как и с людьми. Лучше, если за кошкой или собакой будет присматривать здоровый человек.

Инфицированный человек должен помыть руки, если собрался взаимодействовать с животным. CDC указывает, что при ограничении контакта нужно прекратить гладить, обнимать и целовать животное, следует перестать делиться с ним едой.