 

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами больницы в Коммунарке

14.04.2020, 7:16, Новости дня

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин рассказал о случаях, когда пациенты с коронавирусом скрывали, с кем контактировали.

«Был пикантный случай. Молодой человек, зараженный коронавирусом, рассказал, что в четверг отвез жену с ребенком на дачу, а в пятницу встретился с Ириной. Всю эту информацию мы проверяем, после чего Ирине пришлось сдать тест, но жена об этом ничего не знает. Также был мужчина, который рассказывал, что играл с друзьями дома в бильярд. Информацию проверили, и оказалось, что он вылетал за границу. И таких случаев много», – передает РИА «Новости» слова волонтера.

Он добавил, что достаточное число людей продолжает вести активный образ жизни вместо положенной самоизоляции, хотя для заражения может хватить «одного момента».

«Даже есть пациенты, которые рассказывают, что две недели сидели в самоизоляции, никуда не ходили, а потом съездили в гипермаркет и заболели», – отметил он.

Щукин также объяснил, что находится в больнице уже две недели и видит, как слаженно работает весь коллектив учреждения. По его словам, «паники нет никакой совершенно».

«На данный момент в больнице есть все необходимые средства индивидуальной защиты, они в достатке, мы не испытываем каких-либо сложностей. Есть и специальные защитные костюмы, маски и антисептики для рук. Все в достаточном количестве», – заключил волонтер.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Гол и пас Дадонова не помогли “Флориде” в игре с “Вегасом”

05.02 / “Ты просто объявлялка!” Легендарная диктор Алла Данько терпела обиды от мужа и коллег

10.02 / Победу на досрочных парламентских выборах в Азербайджане одержала правящая партия

28.03 / Пандемия и битвы идеологий

07.04 / Трамп присвоил Луну

14.02 / Yle – Москва XXI века поражает гостей современным великолепием

03.02 / Шмакира и Лопес устроили шоу на Супербоуле. Видео

27.02 / Житель панельного дома, которому не хватало света, прорубил в несущей стене два окна

11.02 / Воробьевы горы медленно сползают в Москву-реку

26.03 / Минздрав подготовил рекомендации для профилактики и лечения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска