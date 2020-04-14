В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

14.04.2020, 7:15, Разное

В Москве скончались еще 13 пациентов, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что возраст умерших – от 29 до 80 лет. У всех заразившихся были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический бронхит, кардиосклероз и сахарный диабет. Как уточняет “Москва 24”, самая молодая пациентка страдала синдромом Дауна.