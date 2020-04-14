Карантинные будни: Сын Малинина снял оригинальный фильм про своего кота

14.04.2020, 7:09, Разное

Сын известного российского певца Фрол Малинин разместил на своей странице в Instagram оригинальное видео, на котором показал времяпрепровождение своего кота, жизнь которого весьма напоминает будни людей в условиях карантина. Публикация Малинина-младшего вызвала умиленные отзывы подписчиков.

Сын популярного исполнителя, подобно своим родителям, в настоящее время проводит в самоизоляции, и чтоб хоть немного развлечься, решил попробовать себя в роли режиссера. Взяв в руки камеру, он запечатлел основные события, которые происходят в жизни питомца: кот встал, умылся и принялся бродить по квартире. По мнению Фрола Малинина, подобные “приключения” испытывают большинство людей, находящихся сейчас на карантине из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что, в свою очередь, отец семейства Александр Малинин не считает пандемию причиной для бездействия, поэтому продолжает свою музыкальную деятельность в онлайн-режиме: вооружившись гитарой, он записывает собственные песни на видео и размещает в личном микроблоге. К слову, такой режим работы позволил поклонникам звезды ознакомиться и с другой отраслью его творчества. Выяснилось, что исполнитель отлично рисует, и его рисунки также можно увидеть в Instagram.

Что же касается мини-фильма о коте, то видео вызвало умиление фолловеров. Они положительно оценили как режиссерский талант его хозяина, так и непосредственность “актера”. “Славный котик!” – отметила одна из подписчиц.