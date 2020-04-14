В Москве решили перепрофилировать для борьбы с COVID-19 24 городских стационара

14.04.2020, 7:08, Новости дня

Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.

«Таким образом, в общей сложности в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», – приводит сообщение штаба РИА «Новости».

Там добавили, что часть этих больниц оказывала узкоспециализированную помощь, поэтому такие отделения и специалисты будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать москвичей.

Экстренную медпомощь будут оказывать в 12 столичных стационарах, в том числе в ГКБ имени Вересаева, НИИ имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, имени Боткина и других.

В департаменте здравоохранения заверили, что все пациенты, которым необходима экстренная помощь, будут направлены в эти больницы, где помощь будет оказываться в полном объеме.

Все эти стационары оснащены необходимым оборудованием и специалистами. Там будут соблюдены противоэпидемиологические меры по недопущению заноса и распространения коронавируса.

За последние сутки в РФ подтверждено 2558 случаев коронавируса, всего зафиксировано 18 328 положительных результатов теста. Число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.