Мнение: О высокой цене маленького промедления с мерами против CoVID-19

14.04.2020, 7:05, Разное



Фото © Reuters.

К чему может привести потеря всего нескольких дней и отсутствие решимости?

К очень печальным последствиям. Которые, тем не менее, можно выразить в холодных числах. Так нагляднее.

Возьмём две страны для сравнения. Между ними легион отличий в численности населения (на порядок), уровне жизни (в разы), санитарно-гигиенической культуре (несоизмеримо) и т.п. И всего одна маленькая разница – в сроках введения противовирусных карантинов и степени их жёсткости. Результат – шокирует.

Первая страна, понятное дело, Россия с её 146 млн жителей. Своя рубашка ближе к телу. Вторая, как ни странно… Индия. По некоторым данным, прародина наших предков. И 1,4 млрд населения, живущих в основном в нищете, антисанитарии, философском отношении к жизни и смерти.

На понедельник, 13 апреля в России было 18328 официально диагностированных больных CoVID-19 и 148 умерших. В Индии – 10453 и 358 чел. соответственно. Допустим, первая цифра у индусов занижена в силу скромного охвата страны тестированием. А вторая отражает в целом сложное положение медицины. Но ведь разница в численности населения – на порядок! Тогда как отличия в динамике – несущественны, в принципе.

Можно ссылаться на разницу в климате. Можно грешить на неточность статистики. Которая, кстати сказать, и в России оставляет желать лучшего. Но нельзя не заметить одного.

В Индии премьер-министр Нарендра Моди ничтоже сумняшаси ввёл официальный карантин с 24 марта, когда число заболевших CoVID-19 не превышало и 500 человек, а умерших насчитывалось девять. В России президент Владимир #Путин объявил каникулы с 30 марта, когда диагностированных было уже 1840 чел. и 16 чел. умерли. При этом в Индии:

– всем жителям было запрещено выходить из дома без специального пропуска;

– транспортное сообщение между городами прекращалось, а в крупных городах закрывалось и метро;

– был введён комендантский час.

Полумеры в России и так известны, чтобы их тут перечислять. По сути, аналогичные индийским ограничения частично начинают действовать – и то лишь в Москве и области – с 15 апреля. Но метро и общественный #транспорт продолжают работу.

Разница уже не только в числе заболевших. И не в перегрузке системы здравоохранения. Но и в том, что в Индии уже начинают обсуждать порядок и сроки выхода из локдауна. Возможно, уже в начале мая. А в России, по оценкам, недокарантин продлится до конца июня или даже до середины июля.

Понятна разница в уровне компетентности власти?